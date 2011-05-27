-HAİTİ'DE TOPRAK KAYMASI: 3 ÖLÜ PORT-AU-PRINCE (A.A) - 27.05.2011 - Haiti'nin kuzeyinde aşırı yağışlara bağlı sel ve toprak kaymaları yüzünden bir evin çökmesi sonucu 3 çocuğun öldüğü bildirildi. Yerel hükümet yetkilisi Ardouin Zephyrin, telefonla yaptığı açıklamada, aynı aileden 6-14 yaşlarındaki 3 çocuğun öldüğünü, annelerinin ise ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldığını söyledi. Aynı yetkili, çöken evin, riskli bir bölgeye inşa edilmiş, genellikle yoksul insanların yaşadığı bir mahallede bulunduğunu da sözlerine ekledi. Yaklaşık 1 haftadır aşırı yağış alan Haiti'de Devlet Başkanı Michel Martelly, bu bölgelerde yaşayan halkı ihtiyatlı olmaya ve güvenlik önlemlerine uymaya çağırmıştı.