-HAİTİ'DE OYLAR YENİDEN SAYILACAK ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Haiti'deki seçim komisyonu yetkilileri, geçen ay yapılan devlet başkanlığı seçiminde oyların yeniden sayılacağını açıkladı. Seçim Konseyi yetkilileri, oyların, üst sıradaki üç aday; Mirlande Manigat, Jude Celestin ve Michel Martelly ile uluslararası gözlemcilerin önünde hızla yeniden sayılacağını bildirdi. Haiti'de 28 Kasımda yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunun sonuçlarının açıklanmasından sonra, ilk iki aday arasına giremeyen halk sanatçısı Martelly'nin yandaşları protesto gösterilerine başlamış, iktidarın adayı Celestin ile Martelly destekçileri arasında çıkan şiddet olaylarında 4 kişi ölmüştü. Martelly, seçime hile karıştığını iddia ediyor. 19 adayın katıldığı seçimde Manigat'ın oyların yüzde 31'ini, Celestin'in de yüzde 22'sini aldığı, ikinci turun bu iki aday arasında yapılacağı açıklanmıştı.