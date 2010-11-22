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Dünya

HAİTİ'DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR PORT AU PRINCE (A.A)

22 Kasım 2010 21:06

-HAİTİ'DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR PORT AU PRINCE (A.A) - 22.11.2010 - Haiti'deki kolera salgınında ölenlerin sayısı 1275'e çıktı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 25 kişinin daha ölümüyle salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 1275'e çıktığı belirtildi. Salgının başlamasından bu yana 55 bin 189 kişinin hastalandığı, 22 bin 512 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Salgından en fazla etkilenen kuzeydeki Artibonite bölgesinde 640 kişinin öldüğü, yaklaşık 10 bin 500 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklanırken, başkent Port-au-Prince'de ölenlerin sayısının 67'ye çıktığı belirtildi.

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