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Dünya

Haiti'de okul çöktü: En az 82 ölü

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de bir okul binası henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda ölenlerin sayısının 82'ye yükseldiği bildirildi

08 Kasım 2008 02:00

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de 3 katlı bir okul binası henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda ölenlerin sayısının 82'ye yükseldiği bildirildi

Harabeye dönen binanın altında kalanları kurtarma çalışmaları - VİDEO

Aralarında Birleşmiş Milletler'e bağlı ekiplerin de bulunduğu sivil savunma yetkilileri, kurtarma ekiplerinin, 120'den fazla yaralının çıkarıldığı enkazda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu açıkladı. İçinde bir anaokulu, ilkokul ve ortaokul bulunan 3 katlı binada, çökme sırasında 200 ila 700 arası öğrenci bulunduğu belirtildi.

Aileler enkaz başında yas tutuyor

Enkazdan hala yaşam işaretleri geldiğini belirten yetkililer, bununla birlikte ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti. Bu arada, bir kiliseye bağlı olan Promesse Koleji'nin enkazı altında kalanların yakınları olay bölgesinde birikip yas tuttuğu için, ağır iş makinelerinin de enkaza yaklaşmakta güçlük çektiği ifade ediliyor.

Haiti Devlet Başkanı Rene Preval ile Başbakan Michele Pierre-Louis'nin olay yerine gittiği belirtilirken, 3 ila 20 yaşlarındaki öğrencilerin okuduğu okulun çökmesi üzerine Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner de, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. (Tempo24)

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