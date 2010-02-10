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Dünya

Haiti'de mucize: 1 ay sonra enkazdan sağ çıktı

Haiti'de neredeyse bir ay önce meydana gelen depremin ardından bir kişi enkaz altından sağ kurtarıldı.

10 Şubat 2010 02:00

T24- Haiti'de neredeyse bir ay önce meydana gelen depremin ardından bir kişi enkaz altından sağ kurtarıldı.

Yetkililer kurtarılan adamın bir pazaryerinin altında kazı yapılırken bulunduğunu, vücudunun aşırı derecede su kaybettiğini belirtiyor. Yerel bir sahra hastanesinde görevli doktorlar kurtarılan kişinin ailesinin verdiği bilgilere tam güvenmemekle birlikte, yaptıkları incelemenin bilgilerin doğru olabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

12 Ocak'taki depremde 200 binden fazla kişi öldü.

Birleşmiş Milletler, havalar kötüleşmeden önce sağ kalanlara barınak sağlanması için zamanla yarışıldığını bildirdi.

Haiti’de görevli Birleşmiş Milletler insani yardım koordinatörü, yağmur mevsiminin başlamasına bir-iki ay zaman kaldığını, bu süre içinde sağ kurtulan tüm mağdurların çadırlara yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Haiti depremi yaklaşık bir milyon kişiyi evsiz bıraktı, ancak Birleşmiş Milletler’e göre bunların yalnızca dörtte birine çadır sağlanabildi.


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