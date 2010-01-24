Haiti'de kurtarma çalışmalarına son verildi

T24- Birleşmiş Milletler yetkilileri, Haiti hükümetinin kurtarma çalışmalarına son verdiğini açıkladı. Yardım görevlileri su ve gıda dağıtımına ve tıbbi yardım yaplılmasına ağırlık veriyor. Başkent Port-au-Prince'i terk eden binlerce Haitili şehir dışında kurulan çadır kentlere yerleşiyor.



Birleşmiş Millerler tarafından yapılan açıklamaya göre yabancı yardım ekipleri çalışmaları sonunda 132 kişi enkazdan kurtarabildi. En son dün - depremin üzerinden 10 güç geçmesine rağmen - kurtarma ekipleri 84 yaşındaki bir kadını ve 22 yaşındaki bir adamı kurtarabildi.



7,0 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 110 bin kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölü sayısının 200 bine yükselmesi bekleniyor. Depremde en az 1,5 milyon kişi evsiz kaldı ve yardıma muhtaç.



Papa XVI. Benedict, Haiti devlet başkanı Rene Preval'e mektup göndererek sokaklarda asayişin sağlanması çağrısında bulundu.



Hükümet 400 bin kişiyi çadır kentlere yerleştireceğini açıklaması üzerine binlerce kişi Port-au-Prince'i terk ediyor. Başkentte temiz su ve gıda sıkıntısı yaşanıyor.



Amerika Savunma Bakanlığı Haiti'deki yardım çalışmalarına katılan Amerikan askerlerinin sayısının 20 bine çıkarıldığını açıkladı. Washington, Boliviya, Nikaragua ve Venezüella gibi ülkelerin 'Amerika'nın Haiti'yi işgal ettiği' iddialarını reddetti. Yetkililer, Amerika'nın Haiti'nin çağrısı üzerine asker gönderildiğini ve sadece insani yardım yapılmasının hedeflendiğini vurguladı.



Haiti açıklarına demirleyen Amerikan Deniz Kuvvetlerine ait Comfort hastane gemisi yüzlerce kişiyi tedavi edebildi ancak binlerce kişinin halen tıbbi müdahaleye ihtiyacı var. Salı günü Haiti'ye ulaşan Comfort gemisinde şu ana kadar 250 kişi tedavi edildi, 100 ameliyat yapıldı.



Tıbbi malzeme sıkıntısı olduğu kadar yardımın yaralılara ulaştırılmasında da sorun yaşanıyor. Antibiyotik sıkıntısı nedeniyle sıradan hastalıklar bile tedavi edilemiyor. Bu arada Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) bazı çocukların hastanelerden kaçırıldığını, çocuk tacirlerine dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

