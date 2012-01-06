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Dünya

Haiti'de kolera salgını NEW YORK (A.A)

06 Ocak 2012 22:44

-Haiti'de kolera salgını NEW YORK (A.A) - 06.01.2012 - Haiti'de aralık ortasından bu yana 520 binden fazla kolera vakasına rastlandığı, yaklaşık 7 bin kişinin koleradan öldüğü bildirildi. Pan Amerikan Sağlık Örgütü'nün Başkan Yardımcısı Dr. Jon Andrus, Haiti'de her gün 200 yeni kolera vakasının bildirildiğini, yağış döneminin başlamasıyla bu sayısının artabileceğini belirtti. Andrus, "bunun modern tarihin en büyük kolera salgınlarından biri olduğunu" vurguladı. ABD Hastalık Denetim ve Önleme Merkezi'nin geçen haziranda yayımladığı araştırma, 2010'da 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Haiti'de bu dönemde başlayan kolera salgınını ülkeye Nepalli Mavi Berelilerin getirdiğini göstermişti. "Kolera mağdurlarının" avukatları, BM'den hastalıktan her ölen için 100 bin dolar, hastalığı kapan için 50 bin dolar tazminat talep ediyor.

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