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Dünya

HAİTİ'DE KOLERA CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR PORT

09 Kasım 2010 00:18

-HAİTİ'DE KOLERA CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR PORT-AU-PRINCE (A.A) - 08.11.2010 - Haiti'deki kolera salgınında ölenlerin sayısının 544'e yükseldiği bildirildi. Haitili ve uluslararası sağlık yetkilileri, 6 Kasıma kadar salgında 544 kişinin öldüğünü, hastaneye kaldırılanların sayısının ise 8 bin 100'ü geçtiğini belirtti. Yetkililer, iki gün önce yaptıkları açıklamada ölü sayısını 501 olarak vermişti. Bu arada sağlık uzmanları, 20 kişinin hayatını kaybettiği Tomas kasırgasından sonra sel sularının kolera riskini katbekat artırabileceği uyarasında bulundu.  Uzmanlar, kirli su ve gıdadan yayılan koleraya yol açan salgının en büyük nedeninin Haiti'nin merkezini ikiye ayıran Artibonite nehri olduğunu belirtiyor.

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