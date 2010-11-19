Haiti'de kolera can almaya devam ediyor

T24 - 230 bin kişinin depremde hayatını kaybettiği, 1.5 milyon kişinin evsiz kaldığı Haiti’de, 19 Ekim’de patlak veren kolera salgını bugüne kadar 1100’den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Günde 600 yeni kolera vakası ortaya çıkıyor.







Ocak ayında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 230 bin kişinin öldüğü, 1.5 milyon kişinin de evsiz kaldığı Haiti, şimdi de kolera salgınıyla boğuşuyor. Amerika kıtasının en fakir ülkesi olan 10 milyon nüfuslu Haiti’de başkent Port au Prince ve çevresinde 12 Ocak depreminin ardından yaklaşık 1.5 milyon kişi hala kamplarda yaşıyor. Yeniden inşa çalışmalarının çok yetersiz kaldığı ülkede, 19 Ekim’de patlak veren kolera salgını bugüne kadar 1100’den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Günde ortalama 600 yeni kolera vakası ortaya çıkarken, her gün yaklaşık 50 kişi daha koleradan hayatını kaybediyor. Uzmanlar, ülkede 200 bin kişinin koleraya yakalanabileceğini ve 20 bin kişinin bu hastalık yüzünden ölebileceğini söylüyor.









Haitililerin yaklaşık yarısının temiz suya erişiminin olmaması, ayrıca ülkede sabun, çamaşır suyu gibi temizlik malzemeleri, ilaç, tıbbi cihaz ve uzman doktor sıkıntısı yaşanması salgını önleme çabalarını daha da zorlaştırıyor. Haiti halkının çoğunun, hastalık hakkında bilgisinin olmaması nedeniyle, ancak durumları çok ağırlaşınca hastaneye gittikleri ve bu yüzden ölümlerin arttığı belirtiliyor.

Bazı sokaklarda koleradan ölen insan cesetlerine rastlanıyor. Salgının etkili olduğu Gonaives kentinde sokaklardan toplanan cesetler, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yakılıyor.



