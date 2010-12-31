-HAİTİ'DE KOLERA 3333 CAN ALDI PORT-AU-PRİNCE (A.A) - 31.12.2010 - Haiti'de Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni resmi bilançoda, kolera salgınının görüldüğü Ekim ayının ortasından bu yana toplam 3 bin 333 kişinin koleradan öldüğü, 148 bin 787 kişinin de tedavi altına alındığı bildirildi. Daha önceki bilanço, toplam 2 bin 901 kişi kişinin koleradan öldüğünü, 134 bin 678 kişinin de tedavi altına alındığını içeriyordu. Sağlık Bakanlığına göre, adanın kuzeyinde yer alan ve salgının ilk göründüğü Artibonite eyaleti ölümlerin en çok görüldüğü yer oldu.