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BBC Türkçe

Haiti'de hapishane isyanı: 170 mahkum yalınayak kaçtı

Haiti'nin Arcahaie kentinde, bir hapishanede çıkan isyanda 170'den fazla mahkum firar etti. Mahkumların beş tüfek çaldıkları ve güvenlik güçleriyle çatışmaya girdikleri belirtiliyor.

23 Ekim 2016 16:55

Haiti'nin Arcahaie kentinde, bir hapishanede çıkan isyanda 170'den fazla mahkum firar etti.

Mahkumların beş tüfek çaldıkları ve güvenlik güçleriyle çatışmaya girdikleri belirtiliyor.

Çatışmada bir mahkum ve bir gardiyan öldü.

Hükümet yetkilileri şimdiye kadar 11 mahkumun yakalandığını ve hapishane yakınlarındaki yollara barikatlar kurulduğunu söyledi.

Mahkumların üniforma giymedikleri için halkın arasına kolayca karışabilecekleri belirtiliyor.

Haiti'de hapishaneler aşırı kalabalık. Tutuklular mahkemeye çıkmadan önce yıllarca hapiste kalabiliyor.

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