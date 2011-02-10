-HAİTİ'DE GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ PORT-AU-PRINCE (A.A) - 10.02.2011 - Haiti'de, bağımsız çalışan 30 yaşındaki bir gazeteci, ülkenin başkenti Port-au-Prince'te banka çıkışında öldürüldü. Polis sözcüsü Garry Desrosiers, Haitili gazeteci Jean Richard Louis-Charles'a ateş açan 3 saldırgandan birinin, olay sırasında bölgede bulunan bir polis memuru tarafından vurulup öldürüldüğünü ve saldırganın üzerinden bir silah çıktığını belirtti. Bankadan çıkan gazetecinin, başından 2 kurşunla vurulmadan önce 3 saldırgan tarafından kovalandığını aktaran sözcü, cinayetin nedeninin halen bilinmediğini söyledi. Polis ayrıca, olayla ilgili bir gencin gözaltına alındığını bildirdi. Jean Richard Louis-Charles ile beş yıl çalıştığını ifade eden Radyo Kiskeya'da çalışan Beethoven François, "Louis-Charles'ın ölümü beni son derece sarstı ve üzdü" diye konuştu.