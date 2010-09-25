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Dünya

HAİTİ'DE FIRTINA: 5 DEPREMZEDE ÖLDÜ PORT

25 Eylül 2010 10:59

-HAİTİ'DE FIRTINA: 5 DEPREMZEDE ÖLDÜ PORT-AU-PRINCE (A.A) - 25.09.2010 - Haiti'nin başkenti Port-au Prince'de etkili olan şiddetli fırtınada, Ocak ayında meydana gelen 7 şiddetindeki depremin ardından kurulan çadır kentlerde yaşayan en az 5 kişi öldü.  Yetkililer, ağaçların ve çadırların devrilmesine neden olan fırtınada ölenlerin 2'sinin çocuk olduğunu bildirdi.  Haiti'de binlerce kişinin yaşamını yitirdiği ve milyonlarca kişinin etkilendiği depremin ardından evsiz kalan çok sayıda kişi çadır kentlerde yaşıyor.

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