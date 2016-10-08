Haiti'de en az 870 kişinin ölümüne neden olan Matthew Kasırgası, ABD'yi de vurdu; 6 ölü

Haiti’de şimdiye kadar en az 870 kişinin ölümüne neden olan Matthew Kasırgası ABD'den 6 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Ülkenin güneydoğu kıyılarına ilerleyen kasırganın merkezi şimdilik okyanus üzerinde kalsa da kıyılarda da etkisi hissediliyor.

Florida'da da hayatını kaybedenlerin olduğu haberleri gelirken bölgede yaklaşık 800 bin ev ve iş yerinin zaman zaman elektriksiz kaldığı bildirildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi kasırganın yarattığı tahribatın Florida‘nın merkezinde yer alan bazı bölgeleri haftalar, hatta aylar boyunca oturulamaz duruma getirebileceğini söyledi.

Yetkililer Florida’da şu ana kadar en az dört kişinin fırtınada hayatını kaybettiğini, bunlardan ikisinin fırtına etkisini yitirir gibi olduğu sırada dışarı çıktığını ve üzerlerine ağaç düşmesi sonucu hayatlarını kaybettiği bildirildi. Florida valisi Rick Scott vatandaşları uyararak ‘‘Kasırga etkili olduğu sürece ne olursa olsun evlerinizden çıkmayın‘‘ dedi.

Kasırga gözlemcileri Florida, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina'da olası sel baskınlarına karşı da uyardı.

ABD'de ''Matthew'' uyarısı

Kasırganın ülkenin kuzeyine doğru ilerlemesi Georgia ve Güney Carolina'daki vatandaşları tedirgin etti. Kasırganın bu bölgelerde tehlikeli bir biçimde etkisi altına alabileceği bildirildi. İki eyalette de vatandaşlara yaklaşan kasırga tehlikesine karşı önlem alarak güvenli yerlere sığınmaları yönünde çağrı yapıldı.

Uzmanlar kasırganın önümüzdeki 48 saat içinde şiddetini azaltmasını bekliyor. Ne var ki Matthew Pazar günü ABD kıyılarını terk edene dek ''kasırga'' olarak etkisini hissettirmeye devam edecek.

Haiti’de dehşet verici tablo

Avrupa Komisyonu da Haiti de Matthew kasırgası mağdurlarına yapacağı yardım miktarını 1,5 milyon Euro‘ya çıkarttığını açıkladı. İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Christos Stylianides bu finansal yardımın öncelikli olarak geçici çadır kentlerin kurulması, ilaç yardımı ve içme suyu sağlanmasına harcanacağını söyledi.

Avrupa Birliği üye ülkelerinden birçok acil yardım görevlisi ve uzman da felaket bölgesindeki mağdurlara doğrudan yardım eli uzatabilmek için Haiti'ye gönderildi.

Ülkede kasırganın başlamasından günler sonra dahi felaketin yarattığı tahribatların boyutları üzerine kesin yargılara varılamasa da hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. Şiddetli yağışların ülkedeki birçok köprü ve sokaktan geçilmesini imkânsız hale getirdiği, bu nedenle de hayatta kalanlara yardım ulaştırılmasının oldukça zor olduğu bildirildi.

Latin Amerika'nın en yoksul ülkesi olan Haiti 2010 yılında 200 binden fazla insanın ölümüne neden olan depremin yaralarını sarmaya çalışıyordu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/kna/SÖ/MT