Haiti'de cesetlerle yollara barikat kuruluyor

T24 -

8 hastane hasar gördü

Obama'dan yardım

Yardım çalışmaları

Yaralılar ölüyor

Time dergisinin foto muhabiri Shaul Schwarz, kentin merkezinde cesetler ve kayalarla kurulan en az 2 barikat gördüğünü söyledi.Schwarz, yardımların ulaşmamasından bıkan Haitililerin cesetlerle yolları kapatmaya başladığını ifade etti.Başkent Port-Au-Prince'deki 8 hastanenin hasar gördüğü, yaralıların komşu Dominik Cumhuriyeti'nde tedavi edildiği bildiriliyor.Kurtarma çalışmalarına yabancı ülkelerden gelen ekipler destek veriyor. Doktorlar, arama köpekleri, askerler ve kurtarma ekipleri çaresizlik içindeki Haitililere yardım etmeye çalışıyor. ABD, Çin ve Fransa'dan gelen kurtarma ekipleri yıkıntılar içinde canlı arıyor.Port-Au-Prince'de caddelerin cesetlerle dolu olduğu, Genel Hastanenin morgunun otoparkına ise yüzlerce cesedin getirildiği bildiriliyor. Kentin güvenliğinden sorumlu Brezilyalı barış gücü askerleri toplu defin hazırlığı yapıyor.Yardımların Haiti'nin başkentine gelmeye başlamasıyla birlikte havaalanındaki yetersizlikler de gün yüzüne çıktı. Port-Au-Prince'deki uluslararası Toussaint L'Ouverture havaalanına sivil uçuşların yapılmaması istendi, kontrol kulesinin çalışmadığı havaalanında uçaklar için yakıt sıkıntısı yaşandığı kaydediliyor.Yardım görevlisi Fevil Dubien, depremden sağ çıkanların gıda ve su sıkıntısının büyük olduğunu belirterek, insanların su için adeta savaştığını ifade etti.ABD Başkanı Barack Obama da Washington'da yaptığı açıklamada, Haiti'ye ilk aşamada 100 milyon dolar vererek, ülke tarihinin en büyük yardım çalışmalarından birini başlattıklarını söyledi.ABD'nin Güney Komutanlığı ise Kuzey Carolina'dan Haiti'ye gidecek 900 askerden 100'ünün Haiti'ye indiğini, hafta sonunda da 2 binden fazla deniz piyadesinin bu askerleri takip edeceğini duyurdu.Dünyanın dörtbir yanından uçaklar dolusu gıda, su, çadır, battaniye, su temizleme aletleri, enkaz temizlemek için ağır vasıtalar, helikopterler ve diğer taşıma araçları Haiti'ye ulaşırken, yüzlerce arama-kurtarma, tıp ve diğer alanlarda uzman kişiler de yardım için bölgeye gelmeye devam ediyor.Yardımlar yoğunlaşmasına rağmen, yollar ve havaalanı ve limanın yetersizliği yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında sorun yaratıyor.Depremden sonra bu ülkede yaşayan çok sayıda yabancıdan da haber alınamadığı bildiriliyor.Haiti'nin büyük bir bölümünü yerle bir eden ve onbinlerce kişinin ölümüne neden olan deprem sonrasında tüm dünya yardım için seferber oldu.Fransa Hükümeti, Haiti için bir uluslararası bağış konferansı düzenlenmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Brezilya ile görüşbirliğine varıldığını açıkladı.Beyaz Saray da, konunun Başkan Barack Obama ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy arasındaki telefon görüşmesinde ele alındığını doğruladı.,Altyapının depremde ağır hasar görmesi ve koordinasyonda yaşanan sorunlar nedeniyle, yardımların pek azı depremzedelere ulaştırılabiliyor.ABD, yardım ve kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere ülkeye binlerce asker göndereceğini açıklamıştı.Başkan Obama ayrıca, Haiti'ye 100 milyon acil yardım sağlayacaklarını duyurmuştu.