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Dünya

Haiti'de 480 bin kişi başkenti terk etti

Haiti'de şiddetli depremin meydana gelmesinden bu yana 482 bini aşkın kişinin başkent Port-au-Prince'i terk ettiği bildirildi.

02 Şubat 2010 02:00

T24 - Haiti'de şiddetli depremin meydana gelmesinden bu yana 482 bini aşkın kişinin başkent Port-au-Prince'i terk ettiği bildirildi.



BM İnsani Yardım Koordinasyon Dairesinin (OCHA) yayımladığı son raporda, kırsal bölgelere gitmek üzere başkent Port-au-Prince'i terk eden insan sayısının 482 bin 349'a ulaştığı belirtildi.

BM'nin Haiti İstikrar Misyonunun (MINUSTAH) verdiği bilgiye göre, bu göç hareketi yüzünden güneydeki Grande Anse ve Nippe gibi bazı bölgelerde nüfus yüzde 15 ila 20 oranında arttı.

OCHA, bu göç hareketi nedeniyle pirinç ve şeker gibi temel ürünlerin fiyatının arttığını, acil müdahale için gerekli tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı çekilen bu bölgelere gelen göçmenleri kabul eden ailelere destek verilmesinin öncelikle ele alınması gereken bir konu olduğunu vurguladı.

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