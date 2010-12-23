Haiti'de 45 kişi 'büyü yapıyorlar' diye linç edildi

T24- Haiti İletişim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çoğu Vudu rahibi olan 45 kişinin, bazı gruplar tarafından "büyü yaparak kolerayı bütün adaya yaymakla" suçlanarak linç edildiği belirtildi.

Bakanlık sözcüsü Moise Fritz Evens yaptığı açıklamada, "Sadece Grand'Anse bölgesinde, kolerayı büyü yoluyla yaymakla suçlanan ve aralarında şifacıların da bulunduğu 40 kişi halk tarafından öldürüldü" dedi. Sözcü, "Adanın diğer kesimlerinde de 5 kişi aynı nedenlerden dolayı katledildiğini" sözlerine ekledi.

Fritz Evens, "Çoğu Vudu rahibi olan kurbanlar, önce kama ve taş darbeleriyle öldürülmüş, sonra da cesetleri sokakta yakılmış" dedi.

İletişim ve Kültür Bakanı Marie-Laurence Lassegue ise yaptığı açıklamada, Haiti'de yaygın olan Vudu büyüsü yapan kişilerin kolerayla hiçbir bağlantıları bulunmadığını belirterek, büyüyü kolerayla ilişkilendiren kişilerin yaydığı söylentilerin önüne geçilmesi için "kamuoyunun hastalık hakkındaki duyarlılığını artırmak" gerektiğinin altını çizdi.

17 Aralıkta yayımlanan bir bilançoya göre, salgının başladığı günden bu yana toplam 2 bin 591 kişi koleradan öldü, 121 bin 518 kişi de tedavi altına alındı.

Bazı gruplar ise, salgının ortaya çıkmasına Haiti'deki BM Gücü kapsamında görevli Nepalli askerlerin sebep olduğunu ileri sürüyor.