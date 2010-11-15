Haiti'de 14 bin kişi koleraya yakalandı

T24- Haiti'de kolera 10 eyaletin 8'ine yayıldı. Hükümet şu ana kadar 14 binden fazla kişinin koleraya yakalandığını, 900 kişinin öldüğünü açıkladı.



Haiti, ocak ayında yaşadığı deprem felaketinden sonra bir türlü toparlanamadı. Ülkede şimdi de kolera tehdidi yaşanıyor. BM, geçtiğimiz cuma günü, kolera salgının yaşandığı Haiti için yardım çağrısında bulundu. BM üyesi ülkelerin, Haiti'ye yardım kapsamında 120 milyon euro toplamaları bekleniyor.



Koleranın yaygın olduğu yerlerde halk protesto gösterileri düzenliyor. Bilhassa Sun City'de protesto sesleri yükseliyor. Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in kuzeyindeki bu yoksul bölgede yaşayanlar, yardımların yetmemesinden şikâyetçi. Eleştirilerin odağında ise özelikle Haiti hükümeti var. Çoğu kişi, hükümetin bölgede kolerayla mücadelede yetersiz kaldığını düşünüyor.



Gecekondularda tuvalet bulunmuyor





Sun City, daha önceleri de kentin en kötü durumda olan gecekondu bölgelerinden biriydi. Yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen bölgede nüfus sayımı yapılmadığından gerçek rakam bilinmiyor. Halk ahşap kulübelerde yaşıyor, etraftaki pis kokan kanallar ve dışkı yığınları hiç de hoş olmayan görüntülere yol açıyor. Üstelik bölgede tuvalet de bulunmuyor. Wharf Jeremie adlı Fransiskan hastanesine sürekli hastalar geliyor. Hemşire Marcella, bu insanların çok zayıf olduklarını, bu nedenle hastaneye yalnızca başkaları tarafından taşınarak gelebildiklerini belirtiyor.



Marcella, “Çok fazla hastamız var. Ancak onların kolera olup olmadıklarını bilmiyoruz. Çünkü hastalığı burada tespit edemiyoruz. Ama hastalar ishal ve kusma gibi tipik semptomlar gösteriyorlar. Sadece dün, altı hasta hayatını kaybetti" diyor.



Ancak başkentte durum daha iyi. Pek çok uluslararası yardım örgütü, ülkeyi vuran deprem felaketinden bu yana başkentte bulunuyor. Evsizler için yapılan kampların çoğunda tuvalet var ve bölgeye sürekli temiz su sevkiyatı yapılıyor. Dahası uluslararası yardım örgütlerinin görevlileri, Artibonite bölgesinde ilk kolera vakasının ortaya çıkmasından sonra hastalığın yayılmasına karşı hazırlıklıydı. Dünya Açlık Yardımı adlı kuruluştan Federico Motka, "Panik yok. İnsanlar, koleranın varlığını biliyor. Port-au-Prince'de radyo, basın vb kaynaklarla yapılan bilgilendirme kampanyalarıyla halk aydınlatıldı. Tabii ki bu durum, doğal olarak Port-au-Prince'de hasta sayısı gerçekten artmadan önce, insanların kolera hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağladı" bilgisini veriyor.

Seçimlerin ertelenmesi isteniyor





Şu anda kaç kişinin kolera olduğu kesin olarak bilinmiyor. Hükümet, 14 binden fazla hastadan bahsediyor. Şu ana kadar 900 kişinin de öldüğü kaydediliyor. Ancak yardım örgütleri bu sayının çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyor. Çünkü ülkedeki durum çok karmaşık. Haiti'nin 10 eyaletinden altısında kolera vakaları yaşandığı haberleri geliyor. Oxfam adlı örgütten Julie Schindall, sağlık malzemeleri başta olmak üzere daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu söylüyor: “Şu anda Port-au-Prince dışındaki diğer bölgelere bakıyoruz. Buralarda, su ve sağlık malzemeleri tesis edecek yardım görevlilerine büyük ihtiyaç var. Salgın tehllikesine karşı mutlaka tedbir almak zorundayız."



Yaşananlar nedeniyle gittikçe daha fazla sayıda politikacı, 28 Kasım'da yani yaklaşık iki hafta içinde yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinin ertelenmesini istiyor. Ancak seçim kurulu yetkilileri, tarihi değiştirmek istemiyor. Bölgedeki BM misyonunda çalışanlar da seçim hazırlıklarını sürdürüyorlar.