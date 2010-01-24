Haiti'de 120 bin ceset toplandı

Haiti hükümeti, deprem felaketinde ölenlerden şimdiye kadar 120 bin kadarının cesetlerinin toplandığını, ama gerçek ölü sayısının çok daha fazla olabileceğini açıkladı.



Kültür ve İletişim Bakanı Marie-Laurence Jocelyn Lassegue, "Şimdiye kadar 120 bin kadar ceset topladık, bu sayıya aileleri tarafından toprağa verilenler dahil değil" dedi.



Bakan, cenaze evlerinden aileleri tarafından kaldırılan cesetlerin sayılarını tespit etmeye başladıklarını, bunun toplam ölü sayısını onbinlerce artırabileceğini söyledi.



Yetkililer Haiti depreminde ölü sayısının 200 bine çıkabileceğini tahmin ediyor.