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Dünya

Haiti'de 11'inci gün mucizesi

24 Ocak 2010 03:52

Depremin yerle bir ettiği Haiti'de, Fransız kurtarma görevlilerinin enkaz altında canlı bulduğu bir erkeği çıkarmayı başardıkları bildirildi.

Samuel Bernes adlı bir görevli daha önce, Port-au-Prince'de bulunan bu kişinin, bir dükkanda bir beton parçasının altında sıkışmış olduğunu ve hayatta kalmak için yiyecek bulabildiğini düşündüklerini açıklamıştı.

BM insani yardım koordinasyon dairesinden yapılan açıklamada hükümetin, başkent Port-au-Prince'te arama-kurtarma çalışmalarına son verdiği, 12 Ocaktaki depremin ardından en az 132 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı kaydedilmişti.

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