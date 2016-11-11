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BBC Türkçe

Haiti lideri: Kasırga sonrası kıtlık tehlikesi kapıda

BBC'ye konuşan Haiti'nin geçici devlet başkanı Jocelerme Privert, ülkenin Matthew Kasırgası sonrası büyük bir gıda kriziyle yüz yüze olduğunu söyledi. Haiti hükümetine göre ülkede 1,5 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç konumda.

11 Kasım 2016 16:27

Haiti'nin geçici devlet başkanı Jocelerme Privert, ülkesinin Matthew Kasırgası sonrasında büyük bir gıda kriziyle yüz yüze olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Privert, uluslararası toplumun yardım vaatlerini yerine getirmediğini de belirtti. .

Geçen ay yaşanan Matthew Kasırgası Haiti'de büyük yıkıma yol açmıştı.

Privert, yıkımın faturasının ülkenin yıllık bütçesiyle eş değer olduğunu söylüyor.

Ülkesinin şu anda büyük bir gıda kriziyle yüz yüze olduğunu vurgulayan Privert, yetersiz beslenme düzeyinin giderek arttığını söyleyerek uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı.

Matthew Kasırgası Haiti'yi 7 Ekim'de vurmuştu.

10 yıldır ülkeyi etkileyen en şiddetli kasırga olan Matthew, Haiti'nin çok geniş kesimlerinde yıkıma yol açtı ve 2 milyonu aşkın insanı etkiledi.

Haiti hükümeti şu anda 1,5 milyon insanın acil yardıma ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor.

Bunlar arasında geçici barınaklarda yaşayan 140 bin kişi de var.

Haiti'deki kasırga felaketinden bir hafta sonra Birleşmiş Milletler 120 milyon dolarlık bir acil yardım çağrısı yapmıştı.

Şu ana kadar en büyük kısmını ABD'nin vermeyi vaat ettiği yardımın sadece yüzde 38'i toplanabildi.

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