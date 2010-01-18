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Dünya

Haiti enkazında iki mucize daha...

18 Ocak 2010 02:55

Haiti'nin beş gün önce depremle harabeye dönen başkenti Port-Au-Prince'te enkaz altından bugün iki kişi daha kurtarıldı.

Türk kurtarma ekibi GEA'nın bu sabah bir kadınla bir erkeği enkaz altından çıkarmayı başarmasından sonra, diğer kurtarma ekipleri önce bir kız çocuğunu, sonra da bir BM barış gücü askerini enkazdan sağ olarak kurtarmayı başardı.

BM barış gücüne ait binanın enkazından çıkarılan askerin Danimarkalı olduğu belirtildi.

Asker ve bir süpermarket enkazının altından çıkarılan 7 yaşındaki kız çocuğunun durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Özel eğitimli 161 köpek kullanan 1739 kişilik yabancı kurtarma ekipleri, Port-Au-Prince'te şimdiye kadar toplam 70 kişiyi kurtardı.

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