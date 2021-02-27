Haiti'de hapishaneden kaçma girişimi: 25 ölü, 400'den fazla firari

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Haiti'de bir hapishanede yüzlerce mahkûm kaçma girişiminde bulundu. Olayda 25 kişinin öldüğü belirtilirken 400'den fazla mahkûmun kaçtığı bildirildi.

Başkent Port-au-Prince'in biraz dışında bulunan Croix-des-Bouquets adlı cezaevinde meydana gelen kaçma girişiminin ünlü çete lideri Arnel Joseph'i çıkarmak için yapıldığına inanılıyor. Joseph, kaçmayı başardıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldü. Hala ayak bileklerinde kelepçe bulunan Joseph'in bir motosikletin arkasında kaçmaya çalışırken polis kontrol noktasına girdiği ve burada çıkan çatışmada öldüğü ifade edildi.

Arnel Joseph, 2019'da tecavüz, insan kaçırma ve cinayet gibi suçlamalardan tutuklanmadan önce Haiti'nin en çok aranalarındandı.

Yetkililer hapishaneden kaçma girişimi ile ilgili çok bilgi vermekten kaçınırken kaçmayı başaranlardan 60'ının tekrar yakalandığını duyurdular.

İsminin paylaşılmasını istemeyen görgü tanıkları mahkûmların kaçma girişimin sırasında gardiyanlara ateş açtığını belirtti.