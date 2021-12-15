Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu en az 60 kişi yaşamını yitirdi

Haiti’de ülkenin en büyük ikinci şehri Cap-Haitien’de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu 60’tan fazla insan yaşamını yitirdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Haiti’de meydana gelen akaryakıt faciası sonrası yaşamını yitirenlerin sayısının artması bekleniyor.

Patlama sonrası yaralıların götürüldüğü yerel hastanede yoğunluk olduğunu söyleyen Cap Haitien Belediye Başkanı “İnsan ve materyal kaynağına ihtiyacımız var, özellikle serum, gaz ve ağır yanıklar için kullanılacak herhangi bir şeye“ dedi.

Reuters muhabirlerinin aktardığına göre, 60’tan fazla kişinin ölümüne neden olan patlama, çevresindeki ev, bina, araçlara da zarar verdi.