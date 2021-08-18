Haiti'de 7.2'lik depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bine yaklaştı

Karayip ülkesi Haiti'de cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1941’e ulaştı.

Haiti depreminde 10 bin kişinin yaralandığı, çok sayıda insanın da hâlâ kayıp olduğu biliniyor.

Deprem için arama kurtarma çalışmaları tropik fırtına Grace nedeniyle de sekteye uğradı.

Birleşmiş Milletler, Haiti’de yaklaşık 500 bin çocuğun barınma, su ve gıdaya sınırlı erişimi olduğunu ya da hiç olmadığını açıkladı.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkedeki "büyük hasar" nedeniyle bir ay olağanüstü hal ilan etti.