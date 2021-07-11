Haiti Cumhurbaşkanı'nın öldürülmesinde sorumlularla ilgili açıklamalar çelişti

Evinde suikast sonucu öldürülen Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin nasıl öldürüldüğüne ilişkin Haiti polisi ve oluşan siyasi boşluğu dolduran siyasetçilerin açıklamalarıyla muhalefetin açıklamaları çelişti. Polis, Moise'nin çoğuluğu Kolombiyalı bir çete tarafından öldürüldüğünü söylerken muhalefet, Moise'nin kendi korumaları tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Haiti polis şefi Leon Charles, gece saatlerinde evinde öldürülen Cumhurbaşkanı Moise'yi Kolombiyalıların çoğunlukta olduğu bir çetenin vurarak öldürdüğünü söyledi. Charles, "Yabancılar ülkemize girdi ve Cumhurbaşkanı'mızı öldürdü" dedi.

Öte yandan ülkedeki muhalif siyasetçiler ile Haiti ve Kolombiya medyasında farklı ihtimaller üzerinde duruldu. Eski senatör ve muhalif siyasetçi Steven Benoit "Cumhurbaşkanı kendi korumaları tarafından öldürüldü" dedi.

Kolombiya dergisi Semana'dan anonim bir kaynak eski Kolombiyalı askerlerin Moise'yi korumak üzere işe alındığını aktardı.

Kolombiya yetkilileri, Haiti güvenlik güçlerinin olayla bağlantılı 13 Kolombiyalının yakalandığını söylemişti.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz’da evine bir grup silahlı kişi tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırıda yaralanan eşi Martine Moise hastaneye kaldırılmıştı.

Moise'nin uğradığı suikastın ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.