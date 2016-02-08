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Dünya
Deutsche Welle

Haiti başkansız kaldı

Haiti Devlet Başkanı Michel Martelly istifa ederek görevi meclis başkanına devretti.

08 Şubat 2016 10:32


Haiti Devlet Başkanı Michel Martelly istifa etti. Martelly meclisin iki kanadına hitaben yaptığı konuşmada mesai arkadaşlarına teşekkür etti ve başkanlık görevini Senato Başkanı Privert'e devretti.

Haiti'deki devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu iki kez ertelendikten sonra henüz belli olmayan bir tarihe bırakılmıştı. İlk tur oylamada iktidarın adayı Jovenel Moise yüzde 32,7'lik oranıyla ilk sırayı almıştı. Oy oranı yüzde 25,2'de kalan muhalefetin adayı Jude Celestin hükümeti seçime hile karıştırmakla suçlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Haiti Devlet Başkanı Michel MartellyDevlet Başkanı Michel MartellySenato Başkanı PrivertJovenel MoiseJude CelestinDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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