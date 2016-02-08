Haiti başkansız kaldı



Haiti Devlet Başkanı Michel Martelly istifa etti. Martelly meclisin iki kanadına hitaben yaptığı konuşmada mesai arkadaşlarına teşekkür etti ve başkanlık görevini Senato Başkanı Privert'e devretti.

Haiti'deki devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu iki kez ertelendikten sonra henüz belli olmayan bir tarihe bırakılmıştı. İlk tur oylamada iktidarın adayı Jovenel Moise yüzde 32,7'lik oranıyla ilk sırayı almıştı. Oy oranı yüzde 25,2'de kalan muhalefetin adayı Jude Celestin hükümeti seçime hile karıştırmakla suçlamıştı.