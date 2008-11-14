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Spor

Haislip kötü Malaga iyi

Euroleague A Grubunda zirveyi zorlayan iki takımın mücadelesinde kazanan ev sahibi Unicaja Malaga oldu.

14 Kasım 2008 02:00



Euroleague A Grubunda zirveyi zorlayan iki takımın mücadelesinde kazanan ev sahibi Unicaja Malaga oldu.



Malaga sahasında konuk ettiği Cibona Zagreb'i 77-67 rahat geçti. Cibona Zagreb, İspanya deplasmanında Euroleague 2008/09 sezonunun ilk yenilgisi ile tanıştı.

Unicaja Malaga ise bu karşılaşma sonunda % 50 galibiyet oranını yakaladı.

Unicaja Malaga: Boniface N'Dong 18 sayı-8 ribaund, Carlos Cabezas 14 sayı-4 ribaund, Thomas Kelati 13 sayı-3 asist, Robert Archibald 10 sayı-6 ribaund, Carlos Jimenez 10 sayı-4 ribaund-3 asist, Omar Cook 8 sayı, Jiri Welsch 2 sayı, Marcus Haislip 2 sayı.

Cibona Zagreb: Rawle Marshall 25 sayı-5 ribaund, Earl Calloway 11 sayı, Jared Homann 8 sayı, Davor Kus 8 sayı, Robert Troha 5 sayı, Vedran Princ 4 sayı, Marin Rozic 4 sayı, Vedran Vukusic 2 syı.

1. periyot: 19-16
2. periyot: 23-12
3. periyot: 14-20
4. periyot: 21-19

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