-HAİNLER TRENE MAYINLA SALDIRDI ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Divriği ile Erzincan arasında sefer yapan yolcu ve yük vagonlarından oluşan karma trenin 8 yük vagonu, teröristlerce yola döşenen mayının patlatılması sonucu raydan çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu sabah, Divriği ile Erzincan arasında sefer yapan yolcu ve yük vagonlarından oluşan karma trenin 8 yük vagonu, Alp ile Erzincan arasında teröristler tarafından yola döşenen mayının patlatılması nedeniyle raydan çıktığı bildirildi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı. Raydan çıkan trenin yolcularının Erzincan'a ulaşımının demiryoluyla sağlandığı, kaza nedeniyle Çetinkaya'da bekletilen Doğu Ekspresi yolcularının ise karayoluyla Erzincan ve ilerisine ulaştırılacağı belirtildi. Demiryolunun trafiğe açılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.