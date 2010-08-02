T24 LogoT24 Logo
Gündem

HAİNLER TRENE MAYINLA SALDIRDI ANKARA (A.A)

02 Ağustos 2010 14:10

-HAİNLER TRENE MAYINLA SALDIRDI ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Divriği ile Erzincan arasında sefer yapan yolcu ve yük vagonlarından oluşan karma trenin 8 yük vagonu, teröristlerce yola döşenen mayının patlatılması sonucu raydan çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu sabah, Divriği ile Erzincan arasında sefer yapan yolcu ve yük vagonlarından oluşan karma trenin 8 yük vagonu, Alp ile Erzincan arasında teröristler tarafından yola döşenen mayının patlatılması nedeniyle raydan çıktığı bildirildi.  Kazada ölen ve yaralanan olmadı.  Raydan çıkan trenin yolcularının Erzincan'a ulaşımının demiryoluyla sağlandığı, kaza nedeniyle Çetinkaya'da bekletilen Doğu Ekspresi yolcularının ise karayoluyla Erzincan ve ilerisine ulaştırılacağı belirtildi.  Demiryolunun trafiğe açılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24