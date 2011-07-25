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HAİN SALDIRININ İNCELEMESİ TAMAMLANDI DİYARBAKIR (A.A)

25 Temmuz 2011 14:08

-HAİN SALDIRININ İNCELEMESİ TAMAMLANDI DİYARBAKIR (A.A) - 25.07.2011 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit olduğu hain saldırıyı incelemek üzere görevlendirilen iki mülkiye başmüfettişi ve bir jandarma müfettişi albayın Diyarbakır'daki incelemeleri tamamlandı. Silvan'da 13 askerin şehit düştüğü, 7 askerin yaralandığı hain saldırıyla ilgili görevlendirilen, 19 Temmuzda Diyarbakır'a gelen iki mülkiye başmüfettişi ve bir jandarma müfettişi albay, yaklaşık bir hafta süresince kentteki askeri ve sivil yetkililer, yaralı askerler ve Dolapdere köyündeki vatandaşlarla görüştükten sonra kentten ayrıldı. Müfettişlerin, edindiği bilgileri rapor halinde İçişleri Bakanlığına sunacağı öğrenildi. Silvan'ın Bayrambaşı beldesinin Dolapdere kırsal kesiminde, 14 Temmuzda, terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 13 askerin şehit düşmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararıyla İçişleri Bakanlığınca inceleme başlatılmış, bakanlıkça iki mülkiye başmüfettişi ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli müfettiş albaydan oluşan 3 kişilik heyet görevlendirilmişti.

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