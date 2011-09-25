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Hain saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi SİİRT (A.A)

25 Eylül 2011 13:22

-Hain saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi SİİRT (A.A) - 25.09.2011 - Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 güvenlik görevlisinin şehit düştüğü, yaralı sayısının 11 olduğu bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK üyesi bir grubun Belenoluk Jandarma Karakol Komutanlığına saldırı düzenlediği hatırlatıldı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada şehit sayısının 6, yaralı sayısının 11 olduğu belirtilen açıklamada, bölgede operasyonların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi. Yaralıların tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.  Operasyonda ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Siirt Valiliğinin daha önceki açıklamasında 5 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 7 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirilmişti.

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