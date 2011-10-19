-Hain saldırı protesto ediliyor ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Hakkari'deki terörist saldırı, yurdun çeşitli yerlerinde protesto edildi. Terör saldırısı Adana'da çeşitli sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler tarafından düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Adana'da Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adana Şubesi ile CHP Adana Teşkilatı üyeleri, Bitlis ve Hakkari'de şehit olan asker ve polisler için saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ADD Adana Şube Başkanı Mehmet Göl ile CHP Adana İl Başkanı Zeydan Karalar, yaptıkları açıklamada, terör saldırısını kınadılar. Açıklama sırasında bazı kadınların gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken, grup çeşitli sloganlar attı. Açıklamanın ardından yürüyüşe geçen grup, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Askere uzanan eller kırılsın'' şeklinde sloganlar atarak, Adana Garı'na kadar geldi. Çevredeki iş yerlerindeki vatandaşların da alkışlarla destek verdiği grup, Gar binası önünde de bir süre slogan attıktan sonra dağıldı. Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu önünde toplanan bir grup öğrenci de Türk Büyükleri Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü. Bu arada, Adana'da ve Kozan'da yolcu minibüslerine ve dolmuşlara bayrak asıldığı görüldü. -Mersin- Mersin'de, Kamu-Sen üyesi bir grup, Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova ilçelerindeki terör saldırısını protesto etti. Kamu-Sen İl Temsilciliği binası önünde toplanan grup, açtıkları pankart ve Türk bayraklarıyla Hastane, Kuvayı Milliye ve Atatürk caddelerini takip ederek büyükşehir belediye binası önüne kadar yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüş sırasında gruptakiler terörü lanetleyen slogan atarken, çevredeki bazı vatandaşlar da alkışlarla yürüyüş yapanlara destek verdi. Kamu-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Ateş, grup adına yaptığı açıklamada, terörün ''çirkin yüzünü'' bir kez daha Hakkari'de gösterdiğini söyledi. Saldırının gerçekleştiği 19 Ekim tarihine dikkati çeken Ateş, ''19 Ekim 2009'da Kuzey Irak'taki Kandil Dağı ile Musul yakınlarındaki Mahmur Kampı'ndan Türkiye'ye 'barış grubu' adı altında 34 kişilik grup giriş yapmıştı. PKK'lıların gelişi sırasında sınırda düzenlenen karşılama, toplumun hafızalarında derin iz bırakmıştı. Tarih yine 19 Ekim 2011, yine aynı sahne. Ama kutlamalarını katliama dönüştürdüler'' diye konuştu. Açıklama sırasında caddeden geçen yaşlı bir kadın, yaşananlara isyan ederek, ''Yazık değil mi, günah değil mi bu çocuklarımıza? Yeter artık bu analar ağlamasın'' diyerek tepki gösterdi. -Çankırı- Çankırı'da lise öğrencilerinden oluşan bir grup, teröre lanet yürüyüşü düzenledi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan lise öğrencileri, Park Sokak'tan Anıt Alanı'na kadar yürüdü. Terörü lanetleyerek grup, Çankırı Lisesine kadar yürüdükten sonra dağıldı. -Tokat- Tokat ve Niksar'da öğrenciler Hakkari'deki hain saldırıyı protesto etti. Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan lise öğrencilerinden oluşan 30 kişilik grup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra ''Tokatlı uyuma şehidine sahip çık'', ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Hepimiz askeriz'' şeklinde sloganlar atarak, saldırıya tepki gösterdi. Öğrenci grubu daha sonra sessizce dağıldı. Niksar'da ise çok sayıda üniversite öğrencisi İlçe Jandarma Komutanlığı önüne kadar terör örgütü aleyhine slogan atarak yürüdü. İlçe Jandarma Komutanlığı önünde şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı ve ''Asker'' isimli şiiri okudu. Bir öğrenci de elindeki Türk bayrağını rütbeli bir askere teslim etti. Daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde slogan atarak yürüyen öğrenciler, olaysız dağıldı. -Tekirdağ- Tekirdağ'da lise öğrencileri, son günlerde meydana gelen terör olaylarını protesto etti. Tekirdağ Anadolu ve Namık Kemal liselerinde eğitim gören 300 öğrenci, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısını protesto etmek amacıyla Tuğlalı Park'ta toplandı. Ardından terörü lanetleyen slogan atan öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarını açarak, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. -Elazığ- Elazığ'da, Hakkari'deki hain saldırı protesto edildi. Çoğunluğunu lise öğrencilerinin oluşturduğu grup, ilk önce PTT Meydanı'nda toplanarak ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Vatan sana canım feda'' sloganları attı ve İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra dağılan grup, bir süre sonra öğretmenevi önünde tekrar toplandı. Sloganlar eşliğinde PTT Meydanı'na oradan da Öğretmenevi önüne yürüyen grup, burada şehitler için dua etti. İstiklal Marşı'nı da okuyan grup, olaysız dağıldı. -Kayseri- Kayseri'de, Hakkari'deki terör saldırıları nedeniyle protesto yürüyüşü düzenledi. Terör saldırılarını protesto etmek isteyen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerindeki bayraklarla terör örgütü aleyhine sloganlar atan protesto grubu, terör saldırılarına tepkilerini dile getirdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, burada yaptığı açıklamada, terör saldırılarını lanetleyerek, terörle mücadelede alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını savundu. Yaklaşık bin kişilik grup, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndan askerlik şubesine doğru harekete geçti. Askerlik şubesi önünde İstiklal Marşı okuyan katılımcılar, burada ''Hepimiz askeriz, silah isteriz'' sloganları attı. Burada, yeniden İstiklal Marşı okuyan grup, şehitler için Fatiha Suresi'ni okuduktan sonra dağıldı. -Düzce- Düzce'de Hakkari'de terör saldırısını protesto etmek için toplanan vatandaşlar 50 araçlık bir konvoy oluşturarak, ellerindeki Türk bayraklarıyla şehir turu attı. Aziziye Mahallesi'nde toplanan çoğunluğu gençlerden oluşan 50 araçlık konvoyla şehir merkezine doğru hareket etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla kent merkezine ulaşılan konvoya esnaf ve vatandaşlar da eşlik etti. Atatürk heykeli önünde toplanan ve İstiklal Marşı okuyan grup, kent turu attıktan sonra dağıldı. -Denizli- Denizli'de bir grup esnaf, Hakkari'deki hain saldırıyı kepenk kapatıp, Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak protesto etti. Denizli Halk Caddesi'ndeki iş yerlerinin kepenklerini kapatan çok sayıdaki esnaf, terör örgütü aleyhinde sloganlar attı. Türk bayraklarıyla Delikliçınar Meydanı'na kadar yürüyen esnafa vatandaşlarda destek verdi. Grup adına açıklama yapan Denizli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar, teröre çözüm bulunmasını istedi. Türk milletinin, böyle durumlarda birlik, beraberliğini sağlayan ve omuz omuza olan bir millet olduğunu dile getiren Helvacılar, ''Bu ülke hepimizin. Tepkimizi evlerimize bayraklar açarak gösterelim. Artık ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Bizler bu yaşımıza rağmen savaşmaya hazırız. Yeter ki yapılması gereken yapılsın'' diye konuştu. Protesto gösterisi sırasında, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Açıklamanın ardından meydanda şehitler için saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı okuyan grup, daha sonra Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Bayramyeri Meydanı'na yürüyüş yaptı. -Yozgat- Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 5 bin kişi, terör örgütü aleyhine slogan atarak, Lise Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçerek, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Kahrolsun PKK'' sloganları eşliğinde yeniden Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Adnan Menderes Gülbaş, burada yaptığı basın açıklamasında, vatan evlatlarının geride analarını, eşlerini, çocuklarını bırakarak, vatanın birliği için gencecik bedenlerini ve canlarını feda ettiğini belirtti. Protestoya Şehit Aileleri Derneği üyeleri de destek verdi. Bu arada, Yozgat'ta vatandaşların ev ve iş yerlerine bayrak astığı görüldü.