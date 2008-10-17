Haikonen: Şanslar eşit

McLaren ile iki dünya şampiyonluğu yaşayan Mika Hakkinen, son iki yarışa şampiyonluk iddiası ile giren üç pilotun da eşit şansa sahip olduğunu söyledi. Hakkinen, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da katıldığı bir organizasyonda, sezonla ilgili görüşlerini dile getirdi



Hakkinen; Lewis Hamilton, Felipe Massa ve Robert Kubica'nın şampiyon adayları olarak girdiği Formula 1 sezonunun son iki yarışını değerlendirdi.



Eski F1 şampiyonu, Hamilton ve Massa'nın yanı sıra Kubica'nın da şampiyonluk şansı bulunduğunu, bu üçlü arasında mücadelenin kendisinde büyük bir heyecan uyandırdığını söyledi.



Hakkinen, Formula 1 sezonun bitimine iki yarış kala şampiyonluk tahmini yapmanın çok zor olduğunu ifade etti.



İki kez dünya şampiyonu, Fin pilot, BMW Sauber Kubica'nın, en az Hamilton ve Massa kadar şampiyonluk şansı bulunduğunu vurguladı.



Hakkinen, "eski bir McLaren piotu olarak takımın şu an nasıl çalıştığını tahmin edebiliyorum. Son yarışlar için ellerinden geleni yapacaklar ve limitlerini sonuna kadar zorlayacaklar. Bu nedenle çok ilginç yarışlar izleyeceğimizi düşünüyoru" dedi.



Hakkinen, yarışlarda pilotların performansı kadar teknik detayların ve şans faktörünün de çok önemli olduğunu, bu nedenle herkes gibi kendisinin de şampiyonluk konusunda tahminde bulunamayacağını belirtti.

