T24 LogoT24 Logo
Spor

Haikonen: Şanslar eşit

McLaren ile iki dünya şampiyonluğu yaşayan Mika Hakkinen, son iki yarışa şampiyonluk iddiası ile giren üç pilotun da eşit şansa sahip olduğunu söyledi.

17 Ekim 2008 03:00

McLaren ile iki dünya şampiyonluğu yaşayan Mika Hakkinen, son iki yarışa şampiyonluk iddiası ile giren üç pilotun da eşit şansa sahip olduğunu söyledi. Hakkinen, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da katıldığı bir organizasyonda, sezonla ilgili görüşlerini dile getirdi

Hakkinen; Lewis Hamilton, Felipe Massa ve Robert Kubica'nın şampiyon adayları olarak girdiği Formula 1 sezonunun son iki yarışını değerlendirdi.

Eski F1 şampiyonu, Hamilton ve Massa'nın yanı sıra Kubica'nın da şampiyonluk şansı bulunduğunu, bu üçlü arasında mücadelenin kendisinde büyük bir heyecan uyandırdığını söyledi.

Hakkinen, Formula 1 sezonun bitimine iki yarış kala şampiyonluk tahmini yapmanın çok zor olduğunu ifade etti.

İki kez dünya şampiyonu, Fin pilot, BMW Sauber Kubica'nın, en az Hamilton ve Massa kadar şampiyonluk şansı bulunduğunu vurguladı.

Hakkinen, "eski bir McLaren piotu olarak takımın şu an nasıl çalıştığını tahmin edebiliyorum. Son yarışlar için ellerinden geleni yapacaklar ve limitlerini sonuna kadar zorlayacaklar. Bu nedenle çok ilginç yarışlar izleyeceğimizi düşünüyoru" dedi.

Hakkinen, yarışlarda pilotların performansı kadar teknik detayların ve şans faktörünün de çok önemli olduğunu, bu nedenle herkes gibi kendisinin de şampiyonluk konusunda tahminde bulunamayacağını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24