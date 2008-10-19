Haider'in varisi: Minare yaptırmam!

Haider, kazayı eşcinsel bar çıkışında yapmış

Kazada ölen Haider aşırı alkollü çıktı

Aşırı sağcı Avusturya'nın Geleceği için Birlikte Hareket (BZÖ) Partisi lideri Jörg Haider geçirdiği kaza sonucu ölmesi ardından yerine `Evlatlık' diye hitap ettiği Stefan Petzner geçti. Dün devlet töreniyle yakılan Haider'in koltuğuna oturan 27 yaşındaki yeni başkan Stefan Petzner, ``Ülkemizde camilere ihtiyacımız yok. Minare yaptırmam'' dedi.Petzner, BZÖ Partisi'nin bundan sonraki siyasi görüşlerinde değişiklikler olup olmayacağını soran gazetecilere, ``Jörg Haider'in politikasından milim sapmayacağım. Haider'in şimdiye izlediği politikayı devam ettireceğim'' dedi.Avusturya kanunlarına göre, bir bölgede yaşayan halkın yüzde 25'inin ana dili yerel yönetimlerce kabul ediliyor. Ayrıca resmi dairelerde tercüman bulundurma ve yerleşim tabelalarının azınlık dilinde yazılı olması zorunluluğu bulunuyor. Ancak ölen Haider bu kanuna şiddetle karşı çıkmıştı. Yerine gelen Petzner de bu konunun sorulması üzerine, ``Öncelikle şunu söylemeliyim; Ben Haider değilim. Onun kopyası olmayacağım. Bizim ikinci bir dile ihtiyacımız yok. Bizim minare ve camilere de ihtiyacımız yok. Hem İkinci dilde (Bölgede yaşayan Slovakların nüfusa oranı yüzde 25'den fazla) yerleşim tabelalarına hem de minare inşasına kesinlikle karşıyım. Kültürümüzü korumak ve temiz tutmak zorundayız. Yabancılar için Haider ne söylemişse arkasındayız'' diye konuştu.Aşırı alkollü olarak resmi aracıyla geçirdiği şüpheli kaza sonucu ölen Haider Avusturya'daki `şüpheli' yabancılara elektronik prangalar vurularak 24 saat izlenmesini istedi. 3 aydan fazla işsizlik parası alan yabancıların derhal sınır dışı edilmesini isteyen Haider, Almanca konuşamayan yabancıların da ülkelerinden gönderilmesinden yanaydı. Kaernten eyaletinde cadde, sokak, trafik, mahalle isimleri gibi yerleşim tabelalarının ikinci bir dilde de yazılmasına şiddetle karşı çıkıyordu. Ülkede yapılan minarelerin yıkılması için üst mahkemelerde dava açan Haider, başkanı olduğu Kaernten eyaletinde hiçbir camiye minare yapma izni vermiyordu.