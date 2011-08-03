Haider’in halefi hapsi boyluyor

T24 - Avusturya’nın Kaerten Eyaleti Başbakan Yardımcısı, Haider’in halefi aşırı sağcı Uwe Scheuch, görevini kötüye kullanma ve yolsuzluk suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bunun altı ayını hapiste geçirecek olan Özgür Kaerten Partisi FPK’nın Eyalet Başkanı Scheuch, 12 ay için de kefaletle serbest bırakılacak.



Scheuc Jörg Haider’in ölümünden sonra ideolojik mirasına karşı çıkmış Avusturya’nın güneyindeki en güçlü aşırı sağcı politikacı olmayı başarmıştı. Kaerten Eyalet Mahkemesi, Uwe Scheuch’u bir Rus yatırımcıya, yatırımların bir kısmını partisine bağış yapmak koşuluyla Avusturya Pasaportu sağladığı için suçlu buldu. "Part of the Game-Affäre" olarak adlandırılan skandal Scheuch’ün arkadaşlarından birinin Rus yatırımcıyla yaptığı konuşmayı kaydetmesi ve basına yansıtması sonucu ortaya çıkmıştı. Aşırı sağcı politikacının avukatı kararı temyize gönderildi. Ancak karar onaylanırsa Scheuch, Eyalet Başbakanı yardımcılığından da istifa etmek zorunda kalacak. Mahkeme yaptığı açıklamada kararın halkın güvenini kötüye kullanmak niyetinde olan siyasetçilere ders olmasını istedi.



