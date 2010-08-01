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Dünya

HAİDER'İN GİZLİ HESABI BULUNDU VİYANA (A.A)

01 Ağustos 2010 20:32

-HAİDER'İN GİZLİ HESABI BULUNDU VİYANA (A.A) - 01.08.2010 - Avusturya'nın eski aşırı sağcı lideri Jörg Haider'in 45 milyon avroluk gizli hesabı ortaya çıkarıldı. Profil dergisinin haberine göre, Almanya, Avusturya ve Liechtenstein'dan savcılar, Liechtenstein'daki banka hesaplarına Haider'in girebildiği 12 paravan şirket tespit ettiler.  Avusturyalı ve Alman yetkililerin parayı, bir zamanlar Carinthia bölgesine ait olan, bankacılık grubu Hypo Group Alpe Adria'nın incelenmesi sırasında tespit ettikleri bildirildi. Carinthia bölgesi, 2008'de bir trafik kazasında ölene kadar Haider tarafından yönetiliyordu. Dergi, yetkililerin paranın nereden gelip nereye gittiği bulmaya çalıştıklarını, hesaba halen 3 kişinin girebildiğini yazdı.

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