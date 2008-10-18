Haider, kazayı eşcinsel bar çıkışında yapmış

>>> Sağcı lider Haider sollarken öldü



Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, Avusturyalı ırkçı lider Jörg Haider'ın kaza gecesi 0.15'te "Stadtkraemer" adlı bir eşcinsel barına gittiği, orada sarhoş olana kadar içtiği belirtildi. Şimdiye kadar basında yer alan haberlerde Haider'ın kabare lokali "Le Cabaret"de gececi geçirdikten sonra evine gittiği belirtiliyordu.Soruşturmayı sürdüren Avusturyalı savcı Gottfried Kranz da, Jörg Haider'ın kabare lokalinden çıktıktan sonra eve gitmeden önce bir bara uğradığını doğruladı. Haider'ın kaza sonrası kanında 1.8 promil alkole rastlanmıştı. Irkçı lider Haider'ın saatte 140 kilometre hız yaptığı, kaza anında ise hızının 170 kilometreye kadar çıktığı belirtilmişti.Öte yandan Haider'i öldüren kazanın aşırı hızdan kaynaklandığını aracın üretici firması Volkswagen'in sözcüsü, kazaya bir komplonun yol açtığı yönündeki iddialara destek verir nitelikte bir açıklama yaptı ve “Bu model öldürmez” ifadesini kullandı.Kaza yaptığı sırada Volkswagen marka otomobil kullanan Haider'in ölümünden yaklaşık bir hafta sonra Volkswagen şirketinden açıklama geldi. Şirket sözcüsü Peter Thul, Haider'in kullandığı Phaeton modelinin piyasanın en sağlam araçlarından bir olduğunu söyledi. "Şirketimizin ürettiği Phaeton ve A8 piyasanın en sağlam araçları arasında yer alıyor. Haider'in çok hızlı gittiği söyleniyor. Ancak söylenen hız araç için sorun olacak bir hız değil. Bu araçla o hızda bu tarz bir kaza yapıp ölmek imkânsız" iddiasında bulundu.Sözcü, "Birilerinin aracın elektronik kısmını sabote ettiği kanaatindeyiz. Elektronikle oynayabilmek için anahtarlara ihtiyaç var. Belki de garajda birileri elektronik dengesini bozdu. İnsanın aklına Lady Diana'nın ölümü geliyor" dedi. Özel bir ekibin araba üzerinde inceleme yapacağını duyurdu.Bu arada Jörg Haider'in cenazesi, Kaernten eyaletinde iki ayrı törenin ardından yakılarak, külleri toprağa verildi. Haider için resmi cenaze töreni eyalet başkenti Klagenfurt'taki Neueplatz meydanında yapıldı.Törene, Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Başbakan Alfred Gusenbauer, kabine üyeleri, siyasi parti liderleri, eyalet valileri, Haider'in aile fertleri ile yabancı misafirler katıldı.Tören programına göre Haider'in partili yakın arkadaşları ile Başbakan Gusenbauer birer konuşma yaptı. Gusenbauer, konuşmasında, Haider'in kitleleri harekete geçiren bir siyasi lider olduğunu söyledi ve "Haider, siyasi yaşamında çok şeyler istedi, birçok isteğini gerçekleştirdi, ama her istediğini de gerçekleştiremedi" dedi.Haider'in eleştirildiği kadar eleştirdiğini de belirten Gusenbauer, "eleştirinin, demokrasinin tuzu olduğunun unutulmaması gerektiğini" ifade etti.Haider'in siyasi yaşamında "olağan dışı bir kişi olduğunu" kaydeden Gusenbauer, "tüm siyasi sınırların ötesinde Haider'in saygı ve takdiri hak ettiğini" söyledi.Kaernten eyalet yetkilileri, törene devlet erkanının yanı sıra halktan da 12 bin kişinin katıldığını bildirdi.Cenaze törenine, Almanya, İtalya, Hollanda, Fransa ve Belçika gibi ülkelerdeki aşırı sağcı partilerin temsilci gönderdiği belirtildi. Bu arada bazı yabancı ülkelerin Avusturya'da görevli diplomatlarının da cenaze törenine katıldığını ifade eden eyalet yetkilileri, bu ülkelerin isimlerini açıklamadı. Haider'in cenaze törenine, yakın dostu olan Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın da katıldığı kaydedildi.Resmi törenin ardından Haider'in naaşı Villach kentine götürülerek yakıldı.Kendisinin mülkiyetinde olan 1600 hektarlık ormanın bulunduğu Baerentall bölgesindeki kilisede yapılan ve sadece aile fertlerinin katıldığı ikinci törenden sonra, Haider'in külleri toprağa verildi.