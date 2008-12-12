Ergenekon davasının kilit isimlerinden Tuncay Güney’in annesi Ayşe Güney: Oğluma Zebur’u, Tevrat’ı, İncil’i ve Kuran’ı okuttum. Hahamsa da benim oğlum, imamsa da. Yahudiyiz diyorsa Yahudiyiz... Yahudi olmak suç mu? Günah mı?



İstanbul Emniyeti’nde, 2001’de verdiği ifadelerle Ergenekon soruşturmasının en önemli dayanaklarından birini oluşturan ve halen Kanada’da hahamlık yaptığını iddia eden Tuncay Güney’in 72 yaşındaki annesi Ayşe Güney, Milliyet’in sorularını yanıtladı.

Ayşe Güney, “Oğlumun ne suçu var bilmiyorum, hahamsa da benim oğlum imamsa da benim oğlum, ben onunla gurur duyuyorum... Oğlum Yahudiyiz diyorsa Yahudiyiz... Yahudi olmak suç mu? Ben onu hak yolunda yetiştirdim. Ona Zebur’u, Tevrat’ı, İncil’i ve Kuran’ı da okuttum” dedi.



‘Gelenleri şikâyet edeceğim’



Tuncay Güney’in adının Ergenekon davasında geçmesinin ardından İstanbul’dan memleketleri Çorum’a giden Ayşe Güney, iki hafta önce İstanbul’a döndü. Anne Güney, Gültepe’nin gecekondu mahallelerinden birinde küçük bir binanın 3. katında yaşıyor.

Kapının girişinde Ayşe Güney’in bastonu duruyor. Yorgun ve bitkin olduğu gözlenen Ayşe Güney, tepkili ve sinirli bir şekilde konuşuyor. Gazetecilere kızgın. “Bundan sonra gelenleri polise şikâyet edeceğim” diyor. Oğlundan bahsederken heyecanlanıyor.

Kınalı saçlarını bir örtüyle kapatmış. Şalvarı ve renkli hırkasıyla tipik bir Anadolu kadını görüntüsü çizen anne Güney, mantıklı konuşuyor ve etkili cümleler kuruyor. Anne Güney Milliyet’in sorularını şöyle yanıtladı:



‘Ben harçlık veriyordum’



Oğlunuzla en son ne zaman görüştünüz?

Bilmiyorum inan ki... Sekiz sene oldu.



Hiç arayıp soruyor mu sizi?

Sordu, ben köydeydim, kafam allak bullak olduğu için ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Evvel ki akşam televizyonda geçici olarak resmini gördüm, kameraya çekmişler, nerede çekmişlerse, o günden bu güne hâlâ şokum, bittim.



Sizinle yaşarken askerlerle, polislerle ilişkisi var mıydı?

Hiçbir ilişkisi yoktu, bir işi yoktu.



Eve para getiriyor muydu?

Benim emekli maaşım var, ben ona harçlık veriyordum, ondan para istemiyordum.



Babasının maaşını alıyor muydu?

Babasının maaşını almıyordu, 18 yaşında bitti. O zaman Sabah gazetesinde çalışıyordu.



‘Onunla gurur duyuyorum’



Haham olduğunu söylüyor, Türkiye’deyken Musevilerle bir bağlantısı var mıydı?

Okur imam olur, okur haham olur, kimseyi ilgilendirmez, beni de ilgilendirmez, seni de ilgilendirmez... Ben onun annesiyim, onunla gurur duyuyorum, haham olduysa da benim oğlum, imam olduysa da benim oğlum. Artık beni kimse rahatsız etmesin...



Oğlunuz “Anneannem gerçek bir Yahudidir” demiş, siz bu konuda ne diyorsunuz?

Oğlum Yahudiyiz diyorsa Yahudiyiz... Yahudi olmak suç mu? Günah mı? Ben onu hak yolunda yetiştirdim. Ona Zebur’u, Tevrat’ı, İncil’i ve Kuran’ı da okuttum. “Anne bana bunları niye okutuyorsun?” diye sorduğunda, “Oğlum, her şeyi bil, ilerde lazım olur, yabancı bir çocukla karşılaşırsın, bir şey duyarsan bilmiyorum deme” dedim. Ben bu mahallede besmele bile bilmeyen nice çocukları okuttum, yetiştirdim.



Gazeteleri okuyor musunuz?

Okuyorum, hep yalan yanlış şeyleri yazıyorlar.



‘Git yavrum’ dedim



Amerika’ya giderken görüştünüz mü, size veda etti mi?

“Anne ben Amerika’ya gidiyorum” dedi. “Git yavrum, Allah yardımcın olsun” dedim. Cenab-ı Allah’tan niyaz ettim, oğlumu Amerika’ya gönderdim, kurtardım. Şimdi yine dua ediyorum, Allah benim oğlumu gökteki güneş gibi yeniden doğdurup bana geri göndersin.



Oğlunuz kullanıldı mı sizce?

Mehmet Ali Birand televizyonda “O çocuk kullanıldı” dedi. Niye dedi? Çünkü biliyor, herkes biliyor, devlet de biliyor. Sizin gibi nice genç gazetecileri yuttular, toprağa gömdüler. Sen de dikkat et, kullanmasınlar, benim oğlumun durumuna düşmeyin.

Eğer oğlumun suçu vardıysa niye buradayken tutuklamadılar? Öcalan’ı koyun gibi besliyorlar, benim oğluma bunu yapıyorlar, bu ayrımcılık niye?