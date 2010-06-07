Hahamlar yaralıları ziyaret etti

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Ziyaretçi hahamlar Yisroel Dovid Weiss, Yitzhok Shewinter ve Yoshet Rosenberg'e Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Haşim Erdem eşlik etti.Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten hahamlar adına konuşan Dovid Weiss, saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını, Filistin ve Gazze halkının özgürlüğü için dua ettiklerini söyledi. Ziyareti bütün Yahudiler adına yaptıklarını dile getiren Weiss, ''Biz buraya gönlümüzdekileri sizinle paylaşmaya geldik, yapılan saldırının karşısında sizin yanınızda olduğumuzu göstermek için geldik'' dedi.Tedavileri süren yaralılar da ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, saldırı anında yaşadıklarını hahamlarla paylaştılar.Bazı yaralılar, odalarına giren hahamlara gül verdi, kolonya ve çikolata ikram etti. Bunun üzerine hahamları temsilen konuşan Weiss, çok mahcup olduklarını aslında kendilerinin yaralılara bir şeyler getirmesi gerektiğini söyledi. Hahamların, yaralılara sarılarak duydukları üzüntüyü ifade etmeleri ise dikkat çekti.Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten hahamlar, İsrail'in amaçları insani yardım olan kişilere yönelik saldırısını ''korsanlık'' olarak nitelendirdi.Ziyaretin ardından hahamlar adına hastane önünde basın açıklaması yapan Yisroel Dovid Weiss, şöyle konuştu:''Yahudilik, her şeye saygı gösteren bir dindir, binlerce yıllık inançtır. Bizler yüzlerce yıl Arap ülkelerinde barış içinde hiçbir sıkıntı olmadan yaşıyoruz. Bizim dini bir kompleksimiz yok. Siyonizm son zamanlarda bir inanıştan başka bir yöne çektiler, milliyetçiliğe doğru götürdüler.Bir gün biz inanıyoruz bütün dünya insanları bir arada yaşayacak, ayrı ayrı ülkeler olmayacak. Hırsızlıkla birinin toprağını çalmak bizim dinimize inanışımıza göre yasaktır. Bu Allah'ın buyruklarına karşı bir işleyiştir.''Filistin halkına 60 yıldır zulmedildiğini, bunun ise din adına yapıldığını kaydeden Weiss, sözlerini şöyle tamamladı:''Türkiye çok güzel bir örnek gösterdi. Bütün halkları birleştirerek Gazze'ye doğru yola çıktı. Biz Türkiye'nin misafirperverliğini ve kardeşliğini unutamayız.''Açıklamanın ardından hahamlar, polis koruması eşliğinde hastaneden ayrıldı.