-Hague: Mektup vermesini önermiyoruz LONDRA (A.A) - 19.09.2011 - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, ''Filistin'in Birleşmiş Milletler'de tanınmak için mektup vermesini önermediklerini, bunun ihtilafa yol açacağını'' söyledi. 66. dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Hague,İngiltere'nin İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümden yana olduğunu hatırlattı. William Hague, ''New York'ta bu hafta yapılacak görüşmelerden ve müzakerelerden çıkacak en iyi sonuç, Filistinlilerin ve İsraillilerin yeniden müzakerelere başlamaya karar vermesi olur'' dedi. Hague, ''Filistinlilerin neyi ortaya koyacaklarını henüz söylemediklerini'' belirtti. Hague, ABD'nin Filistin'in BM'ye üyelik başvurusunu veto edeceğini de anımsattı. New York'ta bugün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşen İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, yarın da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.