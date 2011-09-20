T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hague: Mektup vermesini önermiyoruz LONDRA (A.A)

20 Eylül 2011 00:29

-Hague: Mektup vermesini önermiyoruz LONDRA (A.A) - 19.09.2011 - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, ''Filistin'in Birleşmiş Milletler'de tanınmak için mektup vermesini önermediklerini, bunun ihtilafa yol açacağını'' söyledi. 66. dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Hague,İngiltere'nin İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümden yana olduğunu hatırlattı. William Hague, ''New York'ta bu hafta yapılacak görüşmelerden ve müzakerelerden çıkacak en iyi sonuç, Filistinlilerin ve İsraillilerin yeniden müzakerelere başlamaya karar vermesi olur'' dedi. Hague, ''Filistinlilerin neyi ortaya koyacaklarını henüz söylemediklerini'' belirtti. Hague, ABD'nin Filistin'in BM'ye üyelik başvurusunu veto edeceğini de anımsattı.  New York'ta bugün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşen İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, yarın da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24