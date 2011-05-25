-HAGUE: LİBYA YENİ IRAK OLMA YOLUNDA DEĞİL LONDRA (A.A) - 25.05.2011 - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Libya'nın yeni bir Irak olma yolunda olmadığını söyledi. Hague, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye yönelik savaşın Batılı ülkeleri, Irak benzeri bir çatışmanın içine çekeceği yönündeki korkuları yersiz bulduğunu ifade ederek '' Buradaki durum Irak'takinden çok farklı çünkü Irak'ta Batılı ülkelerin konuşlandırdığı çok sayıda kara gücü vardı'' dedi. Hague, sözlerine şöyle devam etti. ''Bu durum Libya'da söz konusu değil ve olmayacak. Kaddafi gittiğinde bir siyasi sürece ihtiyaç bulunduğuna işaret etmek doğrudur ve elbette bu, bizim Libya Ulusal Konseyi ile ele aldığımız bir konu. Rejim içindeki kişilere de yer verilen bir geçiş hükümeti ve seçimlere gitmek için planlarını ortaya koydular ve bunlar doğru olarak ortaya konulmuş planlardır''. İngiltere'nin, tıpkı Fransa'nın yapmayı planladığı gibi, Libya'daki NATO askeri operasyonlarını takviye etmek amacıyla bu ülkeye taarruz helikopterleri göndereceği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Hague, ''Kaddafi rejimine yönelik askeri baskıyı yoğunlaştırıyoruz. Bu çeşit bir konuşlandırma, baskıları yoğunlaştırmanın bir parçası olabilir ve bu, BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca sivillerin korunması için tasarlanıyor'' dedi. Fransa Savunma Bakanı önceki gün yaptığı açıklamada, İngiltere'nin, Fransa ile birlikte Libya'daki NATO operasyonunun bir parçası olarak bu ülkeye taarruz helikopterleri göndereceğini belirtmişti. Ancak İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Nick Harvey, İngiliz parlamentosunda yaptığı konuşmada, hükümet tarafından bu konuda alınmış bir kararın bulunmadığını kaydetmişti.