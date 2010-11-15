-HAGUE: BAYRAM FIRSATTIR LONDRA (A.A) - 15.11.2010 - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Bu bayram, bizi ayırandan ziyade, birleştirenlere bakmamız için uygun bir fırsattır" dedi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hague'in Kurban Bayramı mesajına yer verildi. Dünyadaki Müslümanların Kurban Bayramı'nı aile ve arkadaşlarıyla kutladığını bildiren Hague, bu kutlamanın, Hac döneminin bittiğine işaret ettiğini ve hükümetinin İngiliz Hacılara konsolosluk yardımında bulunmak için Suudi Arabistan'a heyet gönderdiğini kaydetti. Hague mesajında, "İnançlar arasındaki ortak zeminin farkında olmak, kutlamak ve bizi ayırandan ziyade birleştirene bakmamız için bu bayram uygun bir fırsattır. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlarım" ifadesini kullandı. -AKPM BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, yayımladığı bayram mesajında, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğunlaştığı Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Bayramların inançların, örf ve adetlerin uygulandığı, toplumda millet olma şuurunun şekillendiği günler olduğuna değinen Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Mutluluk ve coşku kaynağı olan bu bayramda kimsesizlere ve yardıma muhtaç olanlara yalnız olmadıklarını göstererek bugünün manevi ortamını onlarla paylaşmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün milletimizin Kurban Bayramı'nın kutlar, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum.''