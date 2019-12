-HAGİ'YE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ İSTANBUL (A.A) - 06.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor'u 4-2 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Gheorghe Hagi, dün kendisinin doğum günü olduğunu belirterek, ''Doğum günümde takım tarafından güzel bir hediye aldım'' dedi. Hagi, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, çok fazla konuşmak istemediğini belirterek, ''Güzel bir galibiyet. Galatasaray 5 yıldızlık oynayabilecek bir takımdır. Ama zaman gerekiyor'' dedi. Toplantıda sitemli konuşan ve soru almayan Hagi, şunları söyledi: ''Dün benim doğum günüm olduğunu hatırlamayanlara bunu hatırlatmak istiyorum. Dün maalesef çok üzgündüm. Bazıları dün benim doğum günüm olduğunu hatırlamadı. Çünkü bu takımda ben de bir çok senemi verdim, birçok sene oynadım. Sizin tarafınızdan biraz daha fazla saygı bekliyordum. Oyuncularıma böyle güzel bir hediye ettiklerin için teşekkür ediyorum. Doğum günümü kutlamak için evime mutlu gidiyorum. Ümit ediyorum bir gün benim bu takımda olmadığım dönemde, 5 Şubat'ın benim doğum günüm olduğunu hatırlarsınız.'' -''FUTBOLCULARIMIN BÖYLE GÜZEL OYNAYABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNMÜYORDUM''- Hagi, yayıncı kuruluş Lig TV'ye yaptığı açıklamada ise oyuncularının böyle güzel bir oyun sergileyebileceklerine maçtan önce kendisinin de inanmadığını ifade etti. Sakatlıklardan yakınan Rumen teknik adam, 3 aydan beri Galatasaray'ın başında olduğunu ve hiç bir zaman tam kadro çalışamadıklarını kaydederek, ''Her zaman 6-7 oyuncu sakattı. Tam kadro çalışacağımız dönemde daha güçlü olabileceğimizi her zaman söylüyorum ve bunun için sabır istiyorum. Bazıları 5 yıldızlı oyuncular nerede diye soruyordu. Gerçekten böyle oyuncular takımda var. Onların takıma dönmesini bekliyoruz. Her teknik adamın felsefesi vardır. Onu uygulamak için zaman ister. Özellikle birinci devre çok iyi iyi oynadık, mükemmel oynadık. Bu kadar iyi oynayabileceğimizi ben de düşünmüyordum. Bunun sırrı kollektif oyundur. Ben bunun için takımın başarısına getirildim. Oyuncular farkı yaratır her zaman ama maç takım oyunuyla kazanılıyor. Sahnedeki aktörler onlardır, bizler de sadece perde arkasında onları yönetenleriz'' diye konuştu. -GALATASARAY TARAFTARLARINI SEVİNDİRDİ Eskişehirspor engelini 4-2'lik skorla geçen Galatasaray, uzun bir aradan sonra oynadığı futbolla taraftarlarının yüzünü de güldürdü. Ligde Türk Telekom Arena'de yaptığı Sivasspor maçını 1-0, Eskişehirspor maçını da 4-2 kazanan sarı-kırmızılılara yeni stadın uğurlu getirdiği yorumu yapılırken, Bursaspor yenilgisi sonrası alınan bu farklı galibiyet, Galatasaray takımı için de büyük moral kaynağı oldu. Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla ligde şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan Galatasaray'ın Eskişehirspor karşısında sergilediği oyun, bu sezonki en etkili performans olarak dikkat çekti. -İLK KEZ 4 GOL- Galatasaray, Eskişehirspor filelerine 4 gol birden göndererek, bu sezon ligdeki en fazla gol attığı maçını oynamış oldu. İlk yarıda yine Eskişehirspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1, Kasımpaşa'yı ise 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, taraftarlarına ilk kez 4 gol birden izleme fırsatı sunmuş oldu. Öte yandan, ligde bu sezon oynadığı iç saha maçlarında toplam 10 gol atabilen sarı-kırmızılılar, Eskişehirspor filelerini 4 kez havalandırarak neredeyse yarı yarıya gol sayısını artırdı. -STANCU'NUN AYAĞI ALIŞTI- Romanya'nın Steaua Bükreş takımından devre arasında transfer edilen Bogdan Stancu, yükselen grafiğiyle yüzleri güldürdü. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantepspor maçında ilk golünü atan Rumen oyuncu, Eskişehirspor maçını da boş geçmeyerek üst üste iki maçta golle buluştu. Öte yandan, Eskişehirspor karşısında Galatasaray'ın ilk golüne imza atan Lorik Cana, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atarken, Kewell ise ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. -ZAPATA'NIN KALESİ AÇIK- Sarı-kırmızılı ekibin kalede yaşadığı sıkıntılara cevap vermesi için transfer edilen Kolombiyalı file bekçisi Robinson Zapata, iki maçta 5 golü filelerinde görmekten kurtulamadı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantepspor maçında 3 gol gören Zapata, Eskişehirspor maçında da kalesinde 2 gole engel olamadı. -KAZIM'DAN İKİ GOL PASI- Fenerbahçe'den devre arasında Galatasaray'a transferi tartışmalara neden olan Kazım Kazım, performansıyla parlıyor. Milli oyuncu, Eskişehirspor maçında Stancu ile Milan Baros'un attığı gollerin pasını vererek takıma ne kadar katkı sağlayabileceğini ispatladı. -NEİLL VE ERKAN DEVRE ARASINDA TARTIŞTI- Galatasaraylı Lucas Neill ile Eskişehirsporlu Erkan Zengin, maçın ilk yarısının bitiminde tartıştılar. Hakem Cüneyt Çakır'ın ilk yarıyı bitirmesi sonrası oyuncular soyunma odasının yolunu tutarken, Neill ile Erkan birbirleriyle tartışmaya başladı. İki oyuncu arasındaki gerginliği olay büyümeden araya giren antrenörler yatıştırdı. -CULİO KARTSIZ GEÇMİYOR- Galatasaray'ın yeni transferlerinden Arjantinli futbolcu Emmanuel Culio, ligde sahaya çıktığı 3 maçta da sarı-kart görmekten kurtulamadı. İlk oynadığı lig maçı olan Sivasspor mücadelesinde sarı-kart gördükten sonra, Bursaspor maçında da sarı-kart gören Culio, bu alışkanlığını Eskişehirspor maçında da sürdürerek, 3 maçta ceza sınırına gelmiş oldu. -BAROS ISINMAYA BAŞLADI- Uzun süren sakatlığı sonrası yeniden takıma dahil olan Çek golcü Milan Baros, yavaş yavaş ısınmaya başladı. Teknik direktör Gheorghe Hagi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantepspor maçında olduğu gibi Baros'u Eskişehirspor karşısında da yine ikinci yarıda sahaya sürerek oyuncusunu riske etmezken, Galatasaray'ın 4. golüne imza atan Çek oyuncu ligdeki gol sayısını da 7'ye yükseltti. -2 DAKİKADA 2 GOL- Eskişehirspor karşısında ilk yarıyı 3-0 gibi farklı bir skorla kapatan Galatasaray, ikinci yarıda sıkıntılı zamanlar yaşadı. Eskişehirspor'un 75. dakikada Burhan, 77. dakikada ise Ümit Karan'la bulduğu golleri engelleyemeyen sarı-kırmızılılar, farkın bir anda 1'e inmesiyle strese girdi. Maçın skorunu belirleyen Baros'un golüyle rahatlayan ''Cim-bom'' mücadelenin son bölümünde üzerindeki baskıyı atmayı başardı. -ESKİŞEHİRSPOR'UN GARDI DÜŞTÜ- Teknik direktör Bülent Uygun göreve gelmesinin ardından özellikle savunmadaki başarılı oyunuyla dikkat çeken Eskişehirspor, son 4 lig maçını hiç gol yemeden kazanırken, Galatasaray karşısında ise adeta gardını düşürdü. Bülent Uygun'lu dönemde yaptığı 12 maçının 8'inde gol yemeyen, 6 Aralık'ta oynanan 15. hafta maçında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldıktan sonra ise son 4 lig maçında Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı 2-0, Gençlerbirliği ile Konyaspor'u ise 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başaran Eskişehirspor, sarı-kırmızılılar karşısında kalesinde 4 gol birden görmekten kurtulamadı. -KALECİ IVESA SEDYEYLE ÇIKTI- Eskişehirspor kalecisi Vanja Ivesa, maçın ilk yarısında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk zorunda kaldı. Galatasaray'ın ikinci golünde Stancu ile sert bir şeklide çarpışan Ivesa, oyuna devam edemezken, 17. dakikada maçtaki yerini Atilla'ya bıraktı. Diğer yandan, Galatasaray-Eskişehirspor maçını (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink ile yardımcıları Oğuz Çetin ve Okan Buruk da izlediler.