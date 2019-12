-HAGİ: TRANSFERLE İLGİLİ BİR DÜŞÜNCEM YOK İSTANBUL (A.A) - 12.11.2010 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, ''Transfer ile ilgili şu ana kadar herhangi bir düşüncem yok. Herhangi bir şey oturup konuşmadım. Gidecek veya gelecek oyuncu listesi gibi bir şey hazırlamadım'' dedi. Rumen teknik adam, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Basın Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, Manisaspor ile sahalarında önemli bir maç yapacaklarını belirterek, ''Önemli 3 puan var ortada. Daha önce söylediğim gibi bizim için her maç önemlidir. Tehlikeli olan bir takıma karşı çıkacağız. Güçlü organize olan, sahada çok iyi çalışan bir takım olduğuna göre çok iyi hazırlanmamız ve iyi sonuçla ayrılmamız gerekiyor'' diye konuştu. Sakatlıkları bulunan futbolcularının durumunda önemli bir değişimin olmadığını dile getiren Hagi, ''Maalesef durum bu ve biz de bu şekilde devam etmeliyiz. Takıma dönmelerini biraz daha beklememiz gerekiyor. Sadece Hakan Balta önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlayacak. Aykut da takımla çalışmalara başladı. Manisaspor maçı için önümüzde bir gün kaldı. Pazar günü sahaya çıkıp iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum. Önemli olan 3 puanı kazanmak, ondan sonra da diğerleri gelir'' dedi. -TRANSFER KONUSU- Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılı takımla ilgili basında çıkan transfer haberlerine açıklık getirmek istediğini anlatarak, ''Transfer ile ilgili şu ana kadar herhangi bir düşüncem yok. Gidecek ya da kalacak oyuncu hakkında karar vermek için ilk önce bütün oyuncuları çok iyi tanımak zorundayım. Dolasısıyla bu konuyla ilgili herhangi bir karar vermedim'' ifadelerini kullandı. Galatasaray'da transferin nasıl yapılacağına ilişkin bir soru üzerine Hagi, ''Yöneticilerle birlikte çalışarak bunları yapacağız. Başkanımızın da söylediği gibi bana verilen bir sorumluluk var. Takımı kurmak ve transferler yapmak için tek başıma çalışmıyorum. Yöneticilerimiz, sportif direktörümüz ve teknik kadro ile birlikte buna karar vereceğiz'' dedi. Kardemir Karabüksporlu futbolcu Emenike'nin transferi için herhangi bir teklif yapılıp yapılmadığıyla ilgili bir soruyu da Rumen çalıştırıcı, şöyle yanıtladı: ''Ben şu anda herhangi bir oyuncu istemiyorum. Kimseyle konuşmadım. İlk önce kadroda bulunan oyuncular hakkında değerlendirmeler yapıyorum. Kim ne desin, beni ilgilendirmiyor. Bunları spekülasyon olarak değerlendiriyorum.'' Hagi, eskisi gibi başarılı bir takım oluşturmayı hedeflediğini belirterek, bu amaç için geldiğini söyledi. Türk futbolunda iyiye doğru giden değişikliklerin olduğunu anlatan Rumen teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çünkü rekabet arttı, statların kalitesinde ilerlemeler kaydedildi. Maç yaptığımız bütün takımların taraftarlarını da beğendim. Oyun kalitesi de arttı. Gerçekten futbol oynamak isteyen takımlar var ligde. Takımların bütçeleri arttı, dolayısıyla kadrolar da daha iyi. Ligde bulunan takımların arasında rekabet arttı, sadece 3-4 büyük takımın iz bıraktığı dönem kalmadı.'' -''TAKIMDAN MEMNUNUM''- Sarı-kırmızılı takımın her geçen gün ilerlemeler kaydettiğini dile getiren Hagi, ''Kolektif olarak, ruh olarak, bireysel performans olarak bir ilerleme kaydediliyor. Tabii ki ileride maçlardan alacağımız sonuçlardan gelecek özgüven de futbolcuları olumlu etkileyecek. Şu anda takımdan memnunum. Trabzonspor mağlubiyetini pek hazmedemedim ama yine de futbol bu. Kaybedince çok iyi bir analiz yapman gerekiyor. Her şeye sil baştan başlaman gerekiyor'' dedi. Gheorghe Hagi, Galatasaray'da bulunan yıldız futbolcuların takıma katkısıyla ilgili bir soruyu, ''Şu anda takımda bulunan oyuncuların her birisinin takıma maksimum katkıda bulunması gerekiyor. Hepsi de iyi bir durumda olmadığımızı biliyor. Dolayısıyla ellerini taşın altına koyup her şeyi vermelerini bekliyorum. Galatasaray Avrupalı bir takımdır. Hedefim Avrupa'da başarıya ulaşacak bir takım kurmak. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da başarılı olacak bir takım kurmak istiyorum'' diye yanıtladı.