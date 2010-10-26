Hagi: Takım olma yolunda çok çalışmalıyız

T24 - Galatasaray'ın çiçeği burnunda teknik direktörü George Hagi, “Kimse beraberliğe sevindiğimizi düşünmesin. Ancak oyuncularım kısa süre içinde onlardan neler istediklerimi iyi anlamışlar. Bunu da derbide gösterdiler.”

G.Saray 11 yıl aradan sonra Şükrü Saracoğlu’ndan puanla ayrılırken, bu beraberlikte ‘Aslan payı’na sahip olan isimlerden teknik direktör Gheorghe Hagi Vatan gazetesine açıklamalar yaptı. Derbide takımın futbolundan çok mücadelesinden memnun kaldığını itiraf eden Romen teknik adam, çok çalışarak her hafta daha iyiye gideceklerini söyledi. İşte oyuncularının başarıya aç olmasının kendisi için bir avantaj olduğunun da altını çizen G.Saray’ın efsane 10 numarasından inciler:

“Derbiden çıkan sonuçtan elbette memnun olmadım. Ancak mükemmel oynamasak da ortaya koyduğumuz mücadele beni gelecek adına umutlandırdı. Sahadaki herkes elinden geleni yapmaya çalıştı.



‘Çok fazla çalışmalıyız'

‘F.Bahçe karşısında en iyisini yaptık’ dersek bu doğru olmaz çünkü bu takımın en iyisi bu değil, olamaz da. Oyuncularım kısa sürede onlardan istediklerimi gayet iyi anlamışlar. Sahada yaptıklarıyla bunu gösterdiler. Bu saatten sonra çok çalışmalıyız, bu isteğimizin ve arzumuzun üzerine koymalıyız. Burası G.Saray.. Büyük bir camia.. Kimse beraberliklerle veya arada sırada gelen galibiyetlerle mutlu olmaz. Bu forma her zaman ve her yerde ‘galibiyet’ ister.



‘Takım olma yolundayız'

Bunu sürekli yapmak için her gün bir geçen günden daha fazla çalışmalıyız.. Fakat şunu da söylemeliyim.. Futbolcularım kazanmaya ve başarıya açlar. Bu da ilerleyen zamanlarda bizim için büyük bir avantaj olacak.. Ben çalışacağım, onlar çalışacak, hepimiz çok çalışacağız.. F.Bahçe derbisinin beni mutlu eden tek yanı takım olabilme yolunda attığımız büyük adımdır. Yoksa kimse derbide berabere kalıp, 11 yıl aradan sonra 1 puan çıkardık diye sevindiğimi düşünmesin.”



Aslan’da değişim rüzgârları

G.Saray’da değişim rüzgârları daha ilk haftadan esmeye başladı. Eski teknik direktör Frank Rijkaard’ın 1 senedir uygulamaya koyduğu kurallar bir bir rafa kalkarken, bunun ilk örneği antrenman programında yaşandı. Hollandalı hoca döneminde karşılaşmalardan bir gün sonra takım rejenarasyon çalışması yapıp, ertesi gün izine çıkarken, Hagi’yle birlikte sistem farklılaştı.

Derbide 90 dakika boyunca rakibe pres yapan ve fiziksel anlamda çok yorulan takımına dün için izin veren Romen teknik adam, böylelikle takımı dinlendirecek. Antalyaspor karşılaşmasının provasına bugün yapılacak olan çalışmayla start verecek olan sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını basına kapalı sürdürecek.



Tarihinin en kötü 2. sezonunu yaşıyor

1988-89’da 9 haftada 4 kez yenilen G.Saray, bu kötü performansını tekrarladı.

G.Saray, F.Bahçe derbisinden 1 puan çıkarsa da tarihinin en kötü 2. sezon açılışını yapmaktan kurtulamadı. Daha önce sadece 1998-99 sezonunda takımın başında Alman teknik adam Sigi Held varken 9. haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak sadece 11 puan toplayan sarı-kırmızılılar, bu yıl ise 9 mücadele 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 13 puan toplayabildi.

Ayrıca 9. sıradaki G.Saray ligde puan durumunda üstünde yer alan takımlarla oynadığı maçları kazanamadı.



