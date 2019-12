-HAGİ SORUMLULUĞU ÜSTLENMEDİ İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, ''Galatasaray'ın kritik bir dönemden geçtiğini biliyorum ama bunun sorumlusu ben değilim''dedi. Rumen teknik adam, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Basın Odası'nda düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, yarın Bucaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, ''Kendi sahamızda oynayacağımız bir maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. 3 puanlık bir maç. Bizim için bundan sonraki bütün maçlar çok önemli. Bu maçlarda kaybetmememiz gerekir. Bana göre yeni stadımızda oynadığımız son maç gibi oynarsak iyi bir maç olacağına inanıyorum. Ümit ediyorum ki bu maçta da eski maçtaki gibi oynarız ve güzel bir maç olur. Güzel bir oyunla galibiyeti elde eder ve taraftarımızı mutlu ederiz'' dedi. Bucaspor'un geçen hafta Konyaspor karşısında galip geldiğini hatırlatan Hagi, ''Rakibimiz önemli bir galibiyet elde ettikten sonra bize karşı çıkacak. Bence cesaretli bir takım, bize karşı çok cesur bir şekilde çıkacaklarına inanıyorum. Tecrübeli bir hocaları var. Ama biz kendimizi ve oyunumuzu düşünerek, 3 puanı elde etmek istiyoruz'' diye konuştu. -KEWELL OYNAMAYACAK- Gheorghe Hagi, sakatlığı bulunan futbolcuları Harry Kewell'ın Bucaspor maçında forma giyemeyeceğini dile getirdi. Hagi, 4 futbolcularının sakat olduğunu anlatarak, şunları söyledi: ''Ayhan cezalı durumda. Arda ve Pino kondisyoner ile çalışmalara devam ediyor. Hakan Balta ve Kewell de sakat. Kewell'ın Eskişehirspor maçından sonra meydana gelen problemi devam ediyor. O da bu maçta oynamayacak durumda. Barış daha iyi bir durumda ama tam olarak yüzde 100 hazır değil. Onun dışında bu hafta içerisinde iyi olan oyuncularla çalışma fırsatı bulduk. Ümit ediyorum bu çalışmaların meyvesini alırız.'' Baros'un, Bucaspor maçında 90 dakika görev alıp alamayacağına yönelik bir soru üzerine Hagi, ''Kendisiyle konuşacağım, Gaziantepspor maçı öncesinde de kendisiyle konuştum. Konuşarak birlikte bu kararı alacağız. 3 aydır oynayamıyor, uzun bir süre'' dedi. -''İNANILMAZ ŞEYLER YAZILIYOR''- Son zamanda Galatasaray ve kendisi hakkında yazılanlara sert tepki gösteren Gheorghe Hagi, ''İnanılmaz şeyler yazılıyor diye düşünüyorum. Bunu defalarca söyledim, bu kulübe her şeyini veren bir adam var karşınızda. Beni çok iyi tanıyorsunuz, Galatasaray'da yıllarını veren ve Galatasaray için en iyisini yapmaya çalışan bir insan var karşınızda, hem futbolcu hem de hoca olarak. Kazanan ve başarılı olan bir insan. Teknik direktör olarak sadece bir kupa kazandım ama o da bir kupadır'' değerlendirmesinde bulundu. -''SİZDEN BİRAZ DAHA FAZLA SAYGI İSTİYORUM''- Galatasaray'da teknik direktörlük yaptığı ilk dönemde, yılın teknik direktörü seçildiğini anlatan Rumen teknik adam, şunları kaydetti: ''Gazeteler, kulübü milyonlarca avro zarar ettirdiğimi yazıyorlar. İkinci gün ise 'En ekonomik hoca' diye yazıldı. Bu oyuna son vermenizi rica ediyorum. Çünkü ben Galatasaray'da sadece oyuncu olarak değil, hoca olarak da güzel günler yaşadığımı düşünüyorum. Güzel başarılar elde ettiğimi düşünüyorum. Galatasaray'daki kredinin bana açık olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir hakkım var diye düşünüyorum. Faturanın zarar olarak değil, artı olduğunu düşünüyorum. Devre arasında yaptığımız şeyler de Galatasaray'a artı getirmiştir. Yaptığım her şeyi çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Arda'yı çıkaran benim, genç oyuncuları çıkaran benim. Sizden biraz daha fazla saygı istiyorum.'' Hagi, şöyle devam etti: ''Ben üçüncü kez Galatasaray'a geliyorum. Üç defa da zor durumda geldim. Kader böyleymiş. Buraya bir iş yapmaya geldim. Ama Galatasaray'ı bu duruma getiren ben değilim. Herkesin bunu anlamasını istiyorum. Geldiğim ilk günden beri bunu söyledim. Galatasaray'ı rekabet içinde olabilecek bir takım yapmaya geldim. Son iki yılda bu yapılmadı. Bu 2-3 ay içerisinde yapılacak bir iş değil, öyle oysaydı, 3 aylık bir sözleşme yapardım. Zor bir iş. Oyuncu olarak geldiğimde güzel işler yaptım. Geçen defa teknik direktör olarak geldiğimde siz biliyorsunuz neler yaptığımı. Şu anda yeni geldim, 2-3 aylık bir dönem geçti. Devre arasında bazı şeyler yapıldı. Tam olarak bu kadroyla ancak 10 günden beri beraber çalışıyorum, hala hepsi yok kadroda. Galatasaray'ın kritik bir dönemden geçtiğini biliyorum ama bunun sorumlusu ben değilim. Bunu herkesin önünde söylüyorum, sizin önünüzde, Başkanın önünde... Hedefim iyi bir takım, rekabetçi bir takım yaratmak ama bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Ancak zaman içerisinde bazı şeyleri değiştirebiliyorsunuz.'' -''KENETLENMEMİZ GEREKİYOR''- Teknik direktör Gheoghe Hagi, sarı-kırmızılı kulübün yönetiminde yaşanan sorunların kendisini ilgilendirmediğini dile getirerek, ''Ben sadece kendi işime bakıyorum. İşlere profesyonel olarak bakıyorum. Gerçekten zor bir durumdayız ama camia olarak çok az konuşup fazla çalışmamız gerekiyor ve mümkün olduğu kadar kenetlenmemiz gerekiyor. Özellikle taraftarlarımız, çünkü onlar bize her zaman destek veriyor. Gelecekte iyi sonuçlar alarak, bunları değiştirmek zorundayız. İki-üç tane iyi sonuç alırsak bunu değiştiririz diye düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı. Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın, daha önce, başarısız olunması durumunda kendisiyle yollarını ayıracaklarını belirten demecinin sorulması üzerine Hagi, ''Başkanımız bu kulübün başkanıdır, güç ondadır. Bu soruyu kendisine sorun. Bana, 'Tam destek veriyorum' dedi, tek bildiğim bu. 1,5 senelik sözleşmem olduğunu biliyorum. Hedefim iyi bir takım kurmaktır. Bunun bugünden yarına olmayacağını siz de biliyorsunuz. Ama herkesin menfaatleri ve çıkarları vardır. Bunun için zaman lazım. Ben bunu yapacağıma inanıyorum, bu inançla hep çalışıyorum'' şeklinde konuştu. Bazı eleştirileri kabul ettiğini anlatan Hagi, ''Ben her şeyi mükemmel yapmıyorum ki... Tabii eksik olan sonuçlarımız var. Bazı eleştirileri kabul ediyorum. Ben de kaybedince analiz yapıyorum. Ümit ediyorum bu değerlendirmelerin sonucu iyi olur. Dünyada her şeyi mükemmel yapan insan yoktur'' dedi. -''KANIMI DEĞİŞTİRMEM''- Zor bir dönemde Galatasaray'ın başına geçtiği için pişman olmadığını anlatan Rumen teknik adam, ''Hiçbir zaman pişman değilim. Benim için sorun değil, burada olayım ya da olmayayım ben hiçbir zaman kanımı değiştirmem. Genç bir insan değilim, dolayısıyla belki oğlum bunu yapabilir ama ben kanımı değiştirmem. Mutlu 7 yıl yaşadığım bir eve, bir kulübe gelmekten hiçbir pişman değilim. Kendimi her zaman iyi hissediyorum. Hocalık mesleğinin riskleri bunlardır, bazen oluyor, bazen olmuyor. Dünyadaki büyük antrenörlerin de kaderi böyle'' değerlendirmesinde bulundu. Hagi, takımın istenilen seviyeye nasıl geleceğine dair bir soruya ise Türkçe olarak, ''Ne zaman Galatasaray kötü ben buradayım. Ne zaman Galatasaray iyi ben yokum'' dedikten sonra, ''Yürümeyen işleri değiştirmek için bütün sorumluluğu alarak en az 6-7 aya ihtiyaç vardır. Devre arasında bazı şeyleri öğrendim. Sezon sonunda da bazı şeyler yapılacak. Yazdan itibaren de en iyisi olmalıyız. Galatasaray'ın ne kadar büyük talepleri olduğunu kimse bana söylemesin çünkü bunları çok iyi biliyorum'' diye konuştu.