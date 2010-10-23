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Spor

Hagi, Rumen Mutu’yu mu getirecek?

Rumen santrfor Adrian Mutu’yu, sarı-kırmızılı takıma transfer etmek istediği ileri sürüldü...

23 Ekim 2010 03:00

T24 - Galatasaray’da Teknik Direktör Hagi’nin, bonservisi Fiorentina’da bulunan Rumen santrfor Adrian Mutu’yu, sarı-kırmızılı takıma transfer etmek istediği ileri sürüldü 


Rumen Mutu’ya davet iddiası


İtalyan calciomercato.it internet sitesinde yer alan haberde Hagi’nin geçen Ocak ayında ikinci kez doping yaptığı gerekçesiyle 9 ay ceza alan vatandaşı Mutu’yu kadrosunda görmek istediği iddia edildi. Cezası 29 Ekim’de bitecek olan 31 yaşındaki Mutu’nun, Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray’la sözleşme imzalayabileceği kaydedildi.



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