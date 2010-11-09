Hagi revizyona gidiyor

T24 - Galatasaray Teknik Direktörü George Hagi , "G.Saray’da bulunduğum 2 dönemde de herkes takım için çalışır, ellerini taşın altına sokardı. Ama burada işler ben görmeyeli epey değişmiş. G.Saray’da tepeden tırnağa değişime gideceğiz" dedi.

F.Bahçe derbisi öncesinde Frank Rijkaard’ın gönderilmesiyle teknik direktörlük görevine getirilen Gheorghe Hagi 17 günlük mesaisi sonunda G.Saray’ın röntgenini çekti.. Asıl büyük problemin takımdaki yabancı futbolcuların performanslarını istek ve arzuyla sergilememesi olduğunu belirten Hagi “Hepsi değişecek” diyerek revizyon yapacağının sinyalini verdi.

Romen çalıştırıcı, Trabzonspor deplasmanı sonrası İstanbul’daki dostlarıyla dertleşirken “Nerede o eski karakterli yabancılar? Takım için değil kendileri için oynuyorlar. Hepsiyle tek tek konuşacağım.. Ya değişirler ya da ben onları değiştiririm. Burada adeta krallar gibi yaşıyorlar, yüksek paralar alıyorlar.. Ancak maalesef ki bununla aynı orantıda katkı vermiyorlar” ifadelerini kullandı.

F.Bahçe derbisi, Antalyaspor karşılaşması ve son olarak da Trabzonspor mücadelesinde takımını yakından gören Hagi liderle aradaki puan farkının 10’a çıkması ve şampiyonluk ümidinin de azalmasıyla büyük bir revizyon için düğmeye bastı..



Revizyon yapacak

Hem göreve geldiğinde yardımcısı Tugay Kerimoğlu’ndan aldığı bilgiler hem dönemindeki takım arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeler hem de 17 günlük izlenimleriyle ana problemin yabancılardan kaynaklandığını gören Hagi devre arasına kadar mümkün olan en çok puanı toplayıp bu süre zarfında da revizyon yapmayı planlıyor.

Zaten sürekli olarak oyundan Cana, Misimoviç, Elano gibi isimleri çıkartıp Emre, Barış, Aydın gibi gençlere şans veren Hagi bu revizyonun da sinyalini veriyor.



Taffarel devrede

Misimoviç’i Trabzon maçından sonra “Kulübe soğuktu. Onun için yanımıza gelmedi” diyerek ince yollu eleştiren Hagi, geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelen eski takım arkadaşı Taffarel’den de transfer için genç ve yetenekli oyuncular listesi hazırlamasını istedi..