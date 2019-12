-HAGİ OYUNCULARINI TEBRİK ETTİ İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, derbi yenilgisinden sonra takım olarak çok güzel bir reaksiyon göstererek Kasımpaşa'yı mağlup ettiklerini söyledi. Hagi, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, takımdaki bütün oyuncuları tebrik ederek, ''Çünkü bugün gerçekten zor bir maç oynadık. Mutluyum. Çünkü işler iyi yola doğru gidiyor. Kolay bir şey değil. Büyük takımlarda hiçbir şey kolay değil. Yavaş yavaş her şeyin iyi olacağını düşünüyorum'' dedi. Son 1 ay içinde bazı problemlerle karşılaştığını anlatan Rumen çalıştırıcı, ''Ama buna rağmen iyi çalışmaya devam ediyorum. Derbi maçında aldığımız mağlubiyetten sonra, ofansif, teknik ve çok iyi bir takıma karşı oynadık. Oyunun kontrolü elimizdeydi. Zor bir hafta sonrası önemli bir 3 puan aldık'' şeklinde konuştu. Hagi, Galatasaray'a geldiğinde takımın durumunu bildiğini anlatarak, ancak hiçbir zaman sorumluk almaktan korkmadığını söyledi. Rumen çalıştırıcı, her zaman Galatasaraylı olduğunu vurgulayarak, ''Zor dönemlerin adamıyım. 3. kez zor dönemde Galatasaray'a geldim'' dedi. İlk iki dönemini iyi bitirdiğini dile getiren Hagi, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu sefer de iyi bitirmek istiyorum. Galatasaray deyince üzerinizde her zaman baskı olur. Herhangi bir takımda mutlaka performans göstermek gerekir. Ben net bir şey söylemek istiyorum ki; Galatasaray'ın şu anki durumunu zaman içinde değiştirebilirim. İyi ya da kötü sonuç alabiliriz, ama büyük takımlar zaman içinde oluşur. Bugünden yarına olmaz. Sihirli değnek sadece Allah'ta vardır. Onun dışında her şey çalışmaktır. Güçlü bir takım, bugünden yarına kurulmaz.'' Hagi, hiçbir zaman sonuçları garanti edemeyeceğini de dile getirerek, ''Çünkü futbol bu. Garanti eden yalan söyler. Ben rekabetçi bir takım kuracağım. İlk geldiğimde parasız yaptım. Bu sefer para olacak, bütçe olacak. Bazıları benim kapasiteme inanmayabilir, ama ben inanıyorum. Sadece bu zaman meselesi'' diye konuştu. Gazetelerde birçok şeyin yazıldığını dile getiren Hagi, ''Bazı şeyleri anlamıyorum. Bana karşı saygısızlık yapılıyor. 7,5 senemi Türkiye'de geçirdim. Hagi her zaman 'başarı' demektir. Ben takımıma yemek verdim, Hagi çok sert dilde konuştu, sadece takımla barışmak için yemek verdi yazıldı. Ben onlara takım ruhunu getirtmek için yemek verdim. Futbolda her zaman takıma inanıyorum.'' Hagi, Elano'nun devre arası gelmeden gönderilmesiyle ilgili bir soru üzerine de ''Galatasaray o kadar büyük ve güçlü bir camia ki, kimin gelip gittiği hiç önemli değil. Hayat devam ediyor. Galatasaray'da oynayan oyuncunun Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmesi gerekir. Elano'dan memnundum, bazı şeyleri yapmaya çalıştı. Elinden geldiği kadar yaptı. Fizik kondisyonu çok iyi değildi. Bu diğer futbolcular için de aynı. Daha önceki maçlarda sadece 1 maçta iyi oynuyorduk, şimdi ikinci devre iyi oynadık'' diye konuştu. Bu arada teknik direktör Hagi, oyuncularına 1 gün izin verirken, Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına 6 Aralık Pazartesi günü başlayacak.