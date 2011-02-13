-HAGİ: OYUNCULARIM SON 30 METREDE BAŞARISIZ GAZİANTEP (A.A) - 12.02.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, maçın başında bir hata yaparak gol yediklerini, gol atmayı denediklerini ve oyuncularının son 30 metre içinde başarısız olduklarını söyledi. Gaziantepspor'la bundan önceki oynadıkları maça göre çok fazla bir şey başaramadıklarını, takımların birbirini daha iyi tanıdıklarını anlatan Hagi, şunları kaydetti: ''Hep denedik, zorlandık, ama çok açık ve net pozisyon bulamadık. Ama mücadeleden memnun olduğumu söyleyebilirim. Ama icraat olarak çok azdık. İkinci devre beraberliği de alabilirdik. Orada bir kaç tane gol pozisyonu bulduk. Ama mağlubiyet olunca bizim için zor oldu. Hücumda oynayan oyuncuların bazıları yorgun düştüler. Kupa maçı bambaşka bir maç olacak. Çünkü evimizde oynuyoruz. Lig maçı bizim için önemiydi 3 puan almaya gelmiştik. Bunu istedik ama maalesef yapılan hatadan dolayı istediğimizi elde edemedik. Biz sadece bir hata yaptık ve gerekli olan başarıyı elde edemedik, zorlandık ve gerçekten çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Maalesef iki maçtır peş peşe iyi oynayamıyoruz. Ama bunun üzerinde çalışacağız. 30 metrede icraatlarımızın daha iyi olması üzerinde duracağız. Gören görmüştür zaten maça iyi başlamıştık, oyunumuzu oynamaya çalıştık. Durum bu, ama istatistiklere göre ben herhangi bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Bence bu maçı almayı daha fazla hak ettiğimizi düşünüyorum. Kendi gol pozisyonlarımız var bence Gaziantep'ten daha iyi bir oyun sergiledik. Daha istekli ve golü daha fazla aradık ama maalesef son 30 metrede bunu başaramadık.'' Hagi, bütün oyuncularının yüzde 100 olmalarını beklediğini, bu gerçekleşirse o zaman daha başarılı olacaklarını vurgulayarak, ''Bugün Kewell, Arda, ve Pino gibi oyuncularımız yoktu. Kazım milli takımlardaki olan yorgunluktan tam olarak performansını gösteremedi. Zor bir durumdayız. Ama bunun üzerinde çalışıp iyi maçların devamını sağlamak istiyoruz. Kendi evinde oynayan bir rakibe karşı oyunumuzu oynadık ama eksimiz gol oldu. Her iki takım da istekli oynadı. Benim 1,5 yıllık sözleşmem var'' dedi. Galatasaray'ı 1-0 yenen Gaziantepspor Teknik Direktör Tolunay Kafkas, galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu söyledi. Kafkas, karşılaşma sonrasında yaptığı değerlendirmede, iki takımında beraberliğinin fayda getirmeyeceğini, takımının kazanmak için iyi oynadığını ve bunu hak ettiğini belirtti.